Huawei Nova 3 dört kamera ile gelecek

Kısa süre önce satışa sunduğu P20 serisi telefonları ile amiral gemisi telefonlarını yenileyen Huawei, şimdi de orta segmente yöneliyor. Çinli telefon üreticisi, orta-üst segmente hitap eden Nova serisinin yeni üyelerini çok yakında tanıtacak.
Huawei Nova 3, bugün TENAA’dan sertifika alırken görüldü. Bu sayede telefonun teknik özellikleri hakkında merak edilen tüm detaylar netlik kazandı.
Kirin 659 yonga seti kullanan Nova 3’ün teknik özellikleri arasında 2.3 GHz sekiz çekirdekli CPU, 6 GB RAM, 64/128 GB depolama alanı, 6.3 inç LCD ekran ve 3650 mAh batarya yer alıyor. Telefonun 6.3 inçlik LCD ekranı, 19:9 oranında ve üst kısmında çentikle geliyor.
16 + 24 megapiksel çift arka kameraya sahip telefonun selfie kamerası da çift kamera. Telefonun ekranındaki çentikte 24 + 2 megapiksel selfie kamerası yer alıyor.
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