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Huawei Nova 3, önümüzdeki ay tanıtılacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.06.2018 09:45 | Son Güncelleme

Huawei’nin çok yakında tanıtması beklenen yeni telefonu ilk kez görüldü. Huawei Nova 3 adını taşıyan telefonun tasarımı hakkında ilk detaylar belli oldu.

Huawei Nova 3, önümüzdeki ay tanıtılacak

Yeni akıllı telefonu Huawei P20 Lite (Nova 3e)’yi kısa süre önce satışa sunan Huawei, akıllı telefonlarına bir yenisini daha ekliyor. Nova 3 adıyla satışa sunulacağı söylenen bu yeni model, bugün sızdırılan görüntülerle ilk kez görüldü. Böylece telefonun tasarımı hakkında ilk detaylar ortaya çıktı.

Nova 3, Huawei P20 Lite’ye oldukça benzer bir tasarıma sahip. Telefonun ön paneli resimlerde görülmüyor. Ancak arka tasarım açıkça görülüyor ve telefonun P20 Lite’e oldukça benzer bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor.
19:9 oranında çentikli bir ekrana sahip olduğu telefonun Kirin 710 yonga seti kullanacağı gelen bilgiler arasında. Temmuz ayında satışa sunulması beklenen Nova 3, Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile satışa çıkacak.

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