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Huawei o iddiaları yalanladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.04.2018 19:47 | Son Güncelleme

Çinli üretici ZTE’nin ABD’den ambargo yemesiyle Huawei’nin de potansiyel bir ambargoya karşı kendi işletim sistemini geliştirdiği iddia edilmişti. Bu iddialara Huawei’den yanıt geldi. Huawei, Android kullanmaya devam edeceklerini açıkladı.

Huawei o iddiaları yalanladı

ZTE firması geçtiğimiz haftalarda şok bir habere konu olmuştu. Firma, İran’a yasaklı teknolojik ürün sattığı için ABD tarafından ambargo yemişti. ZTE’nin ambargo yemesiyle gözler daha önce ABD’li telekomünikasyon şirketlerinin ürün satmama kararı ile kısmen ambargo yemiş olan Huawei’ye çevrildi. Potansiyel bir ambargo için Android’e alternatif olarak bir işletim sistemi geliştirdiği konuşulan Huawei, iddialara yanıt vermek için bir açıklama yayınladı.

HUAWEİ: ANDROİD’İ BIRAKMAYACAĞIZ

Huawei yaptığı açıklamada; kendi işletim sistemlerini geliştirme gibi bir planları olmadığını belirterek, Google’ın Android işletim sistemini kullanmaya devam edeceklerini söyledi. Huawei açıklamasında; "Huawei'nin gelecekte kendi işletim sistemini geliştirme planı yok. Android işletim sistemi tarafından desteklenen bir ürün gamına sahibiz ve bu işletim sistemine karşı açık bir tavır benimsiyoruz.’’ İfadelerini kullandı. Çinli şirket böylece hem ambargo iddialarını hem de işletim sistemi iddialarını yalanlamış oldu.

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‘HUAWEİ’NİN YENİ BİR İŞLETİM SİSTEMİ YAPMAYA GÜCÜ VAR’

Huawei hakkındaki iddiaların yalan olduğunu Honor’un başkanı Zhao Ming belli etmişti. Geçtiğimiz hafta Pekin’de bir açıklamada bulunan Zhao Ming, yeni bir işletim sistemi yapma güçlerinin olduğunu ancak bunun gerekli olmadığını söylemişti.

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Huawei ZTE android ambargo

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