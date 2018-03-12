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Huawei P20 hakkında sürpriz detay!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.03.2018 10:01 | Son Güncelleme

Mobil Dünya Kongresi’nin sona ermesiyle birlikte teknoloji gündeminin ilgisi Paris’e doğru kaymış durumda. Bilindiği üzere 27 Mart’ta Paris’te Çin’in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan Huawei, yeni nesil amiral gemisi modellerini tanıtacak.

Huawei P20 hakkında sürpriz detay!

Bu telefonları özel kılan şeyse, ilk defa bir akıllı telefonda 3 kameradan oluşan bir modül kullanılması olacak. Evet, Huawei P20 (ya da P20 Pro) 3 ana kameraya sahip olacak.

Şimdiye kadar Huawei P20 ile ilgili sızdırılan bilgilerde telefonda dikey olarak konumlandırılmış, 3 kameradan oluşan bir modül kullanılacağı iddia ediliyordu. Fakat bu iddiaların pek de gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Keza Huawei’nin resmi Twitter hesabu üzerinden geçtiğimiz gün yayınlanan bir tanıtım videosunda, P20 üzerindeki kameranın yatay olarak konumlandırılacağı net bir şekilde gözler önüne serildi. Söz konusu içeriğe aşağıdan göz atabilirsiniz.

 Videoda da net bir şekilde görüldüğü üzere, 3 kamera telefonun sol arka kısmına konumlanıyor. Açıkçası bu bizler için büyük bir sürpriz olmadı. Elbette bu noktada asıl merak konusu olan şey, bu 3 kameranın çekilen fotoğraf ya da videolarda nasıl bir performans sergileyeceği. Bir de gerçekten telefonda 3 kameradan oluşan bir modüle ciddi anlamda ihtiyaç var mı, onu merak ediyoruz.

Sonuç olarak tüm bu soru işaretleri, 27 Mart’ta cevap bulacak. Bakalım Huawei P20 genel anlamda beklentileri karşılayabilecek mi? Bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji huawei p20

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