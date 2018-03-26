Huawei P20 Lite satışa çıktı

19:9 oranında 5.84 inç IPS LCD ekrana sahip P20 Lite, ekranındaki çentikli tasarımla iPhone X’i andıran bir tasarıma sahip. Telefonun ekranında yer alan bu çentikte ses çıkışı ve 16 megapiksellik selfie kamerası bulunuyor.
Telefonun teknik özelliklerine gelecek olursak, Kirin 659 yonga setiyle çalışan P20 Lite’de 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. Telefonun depolama alanı microSD hafıza kartı ile arttırılabiliyor.
Telefonun arka yüzünde 16 + 2 megapiksellik çift kamera bulunuyor. Arka kameradaki 2 megapiksellik lens derinlik algılayarak portre modunda çekim yapmayı mümkün hale getiriyor.
Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle çalışan Huawei P20 Lite’de 3000 mAh batarya bulunuyor. Telefonda ayrıca bir de parmak izi sensörü yer alıyor.
Son olarak telefonun fiyatına gelecek olursak, Huawei’nin yeni akıllı telefonu Avrupa’da 369 eurodan başlayan fiyatlarla raflardaki yerini alacak.
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