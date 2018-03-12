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Huawei P20 Lite sızdırıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.03.2018 09:59 | Son Güncelleme

Mart ayı sonunda tanıtılması beklenen P20 ailesinin en mütevazı üyesi P20 Lite canlı canlı görüntülendi. Çentik yine unutulmamış.

Huawei P20 Lite sızdırıldı!

Android cephesinde MWC sonrası da hareketlilik devam ediyor. Kozlarını oynayan pek çok şirketin yanında, pek çok şirket de halen hamle yapmamış durumda. Huawei de bunlardan bir tanesi.

Basının eline geçen son bilgilere göre mart sonunda tanıtılacak olan P20 ailesi, bu kez de en ucuz üyesiyle gündeme geldi. Görünen o ki Huawei de “çentik”ten hayli etkilenmiş. Zira ilk bulgulara göre P20, P20 Plus ve P20 Lite çentikle beraber gelecek.

Huawei’nin bu sözü geçen, 370 dolar civarı fiyat etiketine sahip olacak olan orta seviye telefonu, birçok ilgi çekici detaya sahip. 5.84 inç ekran, 4 GB RAM, 64 GB depolama, 16 + 2 MP arka kamera, 24 MP ön kamera ve 2900 mAh pil bunlardan bazıları.

Çinli üreticinin mart sonunda duyuracağı üst düzey P20 ailesi pek çok kişi tarafından uzun süredir merakla bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Huawei P20 Lite teknoloji

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