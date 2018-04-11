Huawei P20 Lite Türkiye’de! Huawei P20 Lite’ın özellikleri ve fiyatı

Huawei P20 Lite Paris’te yapılan P20 etkinliğinde tanıtılmıştı. Telefon her ne kadar Huawei P20 ve Huawei P20 Pro’nun gölgesinde kalsa da yer aldığı segment açısından iyi özellikler sunuyordu. Huawei, Paris’te yaptığı tanıtımın ardından Türkiye’de de bir tanıtım gerçekleştirdi ve Huawei P20 Lite’ı Türkiye’de satışa sundu.

HUAWEİ P20 LİTE’IN ÖZELLİKLERİ



Huawei P20 Lite’ın kalbinde Huawei üretimi Kirin 659 işlemcisi var. Bu işlemci Huawei’nin orta segment akıllı telefonlarında kullandığı, rüştünü ispatlamış bir işlemci. Kirin 659’a ek olarak telefonda 4GB RAM ve 32GB/64GB dahili depolama bulunuyor. Depolama, Micro SD kart ile arttırılabiliyor. Telefon gücünü ise 3000 mAh değerindeki bataryasından sağlıyor.

Huawei P20 Lite’ın ekran tarafında ise iPhone X gibi çentikli bir ekran var. Bu ekran 5.84 inç büyüklüğünde ve Full HD+ bir çözünürlüğe sahip. Şimdi gelelim Huawei P20 Lite’ın kamera özelliklerine.

HUAWEİ P20 LİTE KAMERA ÖZELLİKLERİ



Huawei P20 serisinin en dikkat çeken tarafı kamerasıydı. Huawei P20 Lite ise kamera tarafında Huawei P20 ve Huawei P20 Pro’ya göre daha kısıtlı. Ancak telefonun arka kısmında çift kamera ihmal edilmemiş. Bu kameralardan birisi 16 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip. Arka taraftaki ikinci kamera ise 2 Megapiksel çözünürlüğünde. Telefonun ön tarafında 16 Megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera var. Bu kamera selfie tutkunları için düşünülmüş.

HUAWEİ P20 LİTE FİYATI



Huawei P20 Lite kutudan Android 8.0 Oreo ile çıkıyor. Klein Mavisi, Sakura Pembesi ve Geceyarısı Siyahı olmak üzere üç renk seçeneği ile gelen Huawei P20 Lite, 2349 TL’lik fiyatıyla ülkemizde satışta.