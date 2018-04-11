HABER

Huawei P20 Lite Türkiye’de! Huawei P20 Lite’ın özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.04.2018 13:52 | Son Güncelleme

Huawei’nin Huawei P20 ve Huawei P20 Pro ile birlikte tanıttığı akıllı telefonu Huawei P20 Lite Türkiye’de tanıtıldı. İşte Huawei P20 Lite’ın özellikleri ve fiyatı…

Huawei P20 Lite Türkiye’de! Huawei P20 Lite’ın özellikleri ve fiyatı

Huawei P20 Lite Paris’te yapılan P20 etkinliğinde tanıtılmıştı. Telefon her ne kadar Huawei P20 ve Huawei P20 Pro’nun gölgesinde kalsa da yer aldığı segment açısından iyi özellikler sunuyordu. Huawei, Paris’te yaptığı tanıtımın ardından Türkiye’de de bir tanıtım gerçekleştirdi ve Huawei P20 Lite’ı Türkiye’de satışa sundu.

HUAWEİ P20 LİTE’IN ÖZELLİKLERİ

Huawei P20 Lite’ın kalbinde Huawei üretimi Kirin 659 işlemcisi var. Bu işlemci Huawei’nin orta segment akıllı telefonlarında kullandığı, rüştünü ispatlamış bir işlemci. Kirin 659’a ek olarak telefonda 4GB RAM ve 32GB/64GB dahili depolama bulunuyor. Depolama, Micro SD kart ile arttırılabiliyor. Telefon gücünü ise 3000 mAh değerindeki bataryasından sağlıyor.

Huawei P20 Lite’ın ekran tarafında ise iPhone X gibi çentikli bir ekran var. Bu ekran 5.84 inç büyüklüğünde ve Full HD+ bir çözünürlüğe sahip. Şimdi gelelim Huawei P20 Lite’ın kamera özelliklerine.

Picture1

HUAWEİ P20 LİTE KAMERA ÖZELLİKLERİ

Huawei P20 serisinin en dikkat çeken tarafı kamerasıydı. Huawei P20 Lite ise kamera tarafında Huawei P20 ve Huawei P20 Pro’ya göre daha kısıtlı. Ancak telefonun arka kısmında çift kamera ihmal edilmemiş. Bu kameralardan birisi 16 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip. Arka taraftaki ikinci kamera ise 2 Megapiksel çözünürlüğünde. Telefonun ön tarafında 16 Megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera var. Bu kamera selfie tutkunları için düşünülmüş.

HUAWEİ P20 LİTE FİYATI

Huawei P20 Lite kutudan Android 8.0 Oreo ile çıkıyor. Klein Mavisi, Sakura Pembesi ve Geceyarısı Siyahı olmak üzere üç renk seçeneği ile gelen Huawei P20 Lite, 2349 TL’lik fiyatıyla ülkemizde satışta.

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'
İran'dan şok açıklama: Karşılık vereceğizİran'dan şok açıklama: Karşılık vereceğiz
Kayınpeder-damat aşkı olayında şok sözlerKayınpeder-damat aşkı olayında şok sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Huawei P20 Lite Huawei P20 lite özellikleri Huawei P20 lite fiyatı

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ZTE, çift çentiğe sahip akıllı telefonu ZTE Iceberg’i duyurdu

ZTE, çift çentiğe sahip akıllı telefonu ZTE Iceberg’i duyurdu

Fotoğraflar asıl şimdi coşacak: Odak modu Instagram’a geldi!

Fotoğraflar asıl şimdi coşacak: Odak modu Instagram’a geldi!

Twitter'da 'dolar' yazmayın çöküyor!

Twitter'da 'dolar' yazmayın çöküyor!

Mark Zuckerberg cevapladı! Facebook paralı mı oluyor?

Mark Zuckerberg cevapladı! Facebook paralı mı oluyor?

İşte en çok radyasyon yayan telefon! Alman mühendisler açıkladı

İşte en çok radyasyon yayan telefon! Alman mühendisler açıkladı

Bu bakteri hatıralarını sonraki nesillere aktarıyor!

Bu bakteri hatıralarını sonraki nesillere aktarıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.