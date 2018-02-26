Huawei P20 Plus sızdırıldı!

Yani yeni P serisi cihazlar Mart ayında Paris’te düzenlenecek olan özel etkinlikte tanıtılacak. Böylece dünyanın ilk 3 ana kameraya sahip akıllı telefonu Huawei P20 Plus da su yüzüne çıkmış olacak.

Huawei son dönemde fark yaratacak adımlar attı. Görünen o ki atmaya da devam ediyor. Akıllı telefonlarda yapay zeka için ayrı bir çip kullanan ilk firma olan Huawei, şimdi de 3 ana kameraya sahip telefonla bir ilki daha gerçekleştirecek.

P20 ailesinin en yetenekli üyesi olan Huawie P20 Plus, tam 3 ana kameraya sahip olacak. Bu 3’lü ana kamera modülünün ne gibi yeteneklere sahip olduğu ise şimdiden merak konusu olmuş durumda. Huawei P20 Plus için sızdırılan son görsele aşağıdan göz atabilirsiniz.

Ayrıca Çinli üreticinin, Apple’ın FaceID’sine rakip olarak tanıttığı yüz algılama teknolojisini ilk defa P20 Plus’ta kullanacağı iddia ediliyor. Elbette bu konuda henüz netleşmiş bir bilgi yok. Fakat hazır bir teknolojinin yeni amiral gemisi modelinde tanıtılması kadar doğal bir durum olamaz.

Huawei’nin yeni amiral gemisi modelleri önümüzdeki ay açığa çıkacak. Öyle görünüyor ki 2 kameralı telefonlardan sonra sıra artık 3 kameralı telefonlara geldi.

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