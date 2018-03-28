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Huawei P20 Pro; 3 kameralı ilk telefon

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.03.2018 11:14 | Son Güncelleme

Son dönemde çıkan amiral gemisi modellerine baktığımızda, genel olarak çift ana kamera ile geldiklerini görmekteyiz. Özellikle Çin kökenli akıllı telefon üreticileri bu konuya ayrı bir önem veriyor.

Sektördeki diğer isimler de temel modellerde olmasa bile Plus modellerinde çift ana kameraya yer vermeye özen gösteriyor.

Huawei’nin yeni amiral gemisi modeli P20 Pro ortaya çıktı

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Sonunda Huawei’nin merakla beklenen yeni amiral gemisi modeli P20 Pro resmiyet kazandı. Hatırlanacağı üzere Çinli üretici, Şubat ayının son haftasında gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi’ni es geçmiş ve P20 serisini Paris’te düzenleyeceği özel bir etkinlikle tanıtacağını açıklamıştı. Çinli üretici söz verdiği gibi Huawei P20 Pro, P20 ve P20 Lite modelini Paris’te tanıttı.
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Huawei P20 Pro ile bu standardı bir tık daha yukarı taşımayı tercih eti. Çift ana kameraya sahip model sayısının artması, Çinli üreticiyi çeşitli alternatifler aramak zorunda bırakmıştı. Sonuç olarak ortaya 3 ana kameraya sahip Huawei P20 Pro çıktı.
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Geçtiğimiz sene satışa sunulan amiral gemisi modelleri ile pek çok üretici ince çerçeveli, şık bir tasarım çizgisini benimsemeye başlamıştı. Bu sene çıkan modellerde de aynı tasarım anlayışının devam ettiğini görüyoruz.
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Hatta pek çok üretici çıtayı bir tık daha yukarı taşıyarak, ince çerçevelerden, uçtan uca ekran tasarımına geçiş yapmıştı. Huawei de P20 serisi ile bu üreticiler arasına katıldı.
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Çinli üretici geçtiğimiz sene satışa sunduğu modellerde 18:9 en boy oranına sahip ekranlara, modellerinde yer verse de çerçeveleri istenilen inceliğe taşımayı başaramamıştı.
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Fakat yeni tanıtılan P20 serisi ile Huawei’nin yeni tasarım çizgisi de su yüzüne çıktı. Akıllı telefon pazarının önemli ismi, iPhone X’e benzer bir tasarım anlayışıyla teknoloji severlerin karşısına çıktı.
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Öyle görünüyor ki Huawei bu sene satışa sunduğu modellerde, teknik özellikler yerine tasarımsal ve kamera odaklı değişikliklere yönelmeyi tercih etmiş. Keza gerek P20, gerekse de P20 Pro, teknik özellikler baz alındığında Mate 10 ve Mate 10 Pro’dan farklı bir yerde durmuyor.
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Huawei P20 Pro da aynı P20 gibi gücünü geçtiğimiz sene çıkan Kirin 970 yonga setinden alıyor. Telefonun işlemcisi haricinde ayrı bir AI çipine sahip olan bu yonga seti güç anlamında da güncel yonga setlerinden pek geri sayılmaz.
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Açık konuşmak gerekirse, Kirin 970’in SD835 seviyesinde bir yonga seti olduğunu söylemek yanlış olmaz. Yani bu yonga setinin performans anlamında SD845’in bir tık gerisinde olması pek şaşırtıcı olmayacaktır.
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Yonga setini bir kenara bırakacak olursak, RAM ve dahili depolama anlamında da değişen pek birşeyin olmadığını belirtebiliriz. Sistemini 6GB RAM ile destekleyen modelin dahili depolama alanı ise 128GB.
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Gelelim Huawei P20 Pro’nun en can alıcı noktasına. Yani kamerasına. Evet, daha önce de belirttiğimiz üzere Huawei P20 Pro, 3 ana kamera ile geliyor. Yani telefonun arka kısmında birbirinden bağımsız 3 ana kamera bulunuyor.
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Çinli üretici bu kameraların 40MP + 20MP + 8MP çözünürlüğünde olduğunu belirtti. Açık konuşmak gerekirse, 3 kameralı bir modül kulağa biraz fantastik geliyor. Elbette bu kameranın ne derece yetenekli olduğunu canlı canlı görmemiz gerekiyor. Sonuçta kağıt üzerine yazılmış rakamlar bizler için pek birşey ifade etmiyor. Bakalım Huawei P20 Pro, kamerasıyla gerçekten fark yaratabilecek mi? Bunu bekleyip göreceğiz.
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Huawei P20 Pro fiyatı ve diğer detaylar

Huawei P20 Pro fiyatı ve diğer detaylar
Gelelim Huawei’nin yeni amiral gemisi modeli için talep ettiği fiyata. Lakin fiyat hakkında bilgi vermeden önce, telefonun 2240 x 1080 piksel çözünürlüğünde 6.1 inçlik ekranla geldiğini de hatırlatalım. Ayrıca P20 Pro’nun Super Charge teknolojisini destekleyen 4000 mAh gücündeki bataryasıyla, pil anlamında kullanıcılarını üzmeyecek bir model olduğunu da belirtelim.
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Peki dünyanın ilk 3 ana kameraya sahip modeli için kullanıcılardan talep edilen ücret ne kadar? Huawei cihazın Avrupa’daki satış fiyatını 899 euro olarak açıkladı. Elbette bu fiyatın ülkeden ülkeye değişebileceğini de hatırlatmak gerekiyor. Fakat bu değişiklik o kadar uçuk miktarlarda olmayacaktır. Bakalım 900 euroluk fiyatı ile Huawei P20 Pro, başarılı bir satış grafiğine erişebilecek mi? Bunu zaman gösterecek.
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Anahtar Kelimeler:
Huawei P20 Pro çin

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