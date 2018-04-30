Huawei P20 Pro Avrupa’da kral

Huawei kısa süre önce Paris’te özel bir etkinlik düzenlemiş ve yeni amiral gemisi modelleri P20 ve P20 Pro’yu tanıtmıştı. P20, alışık olduğunu Huawei anlayışıyla karşımıza çıkarken, P20 Pro ise 3 ana kameradan oluşan modülüyle bir ilke imza atmıştı. İşte bu ilk, Huawei P20 Pro modelinin Avrupa’nın en iyisi olmasına zemin hazırladı.

Satışların ağırlıklı olarak İngiltere, Fransa ve Almanya’da gerçekleştiği belirtiliyor. Ayrıca Almanya, İspanya ve İtalya’da P20 Pro, Google Trends’te zirvede yer alıyor. Yani şu aralar, Google’da en çok aratılan şeylerden birisi de P20 Pro diyebiliriz.

Peki gelelim asıl soruya. Huawei P20 Pro Türkiye’de ne zaman satışa sunulacak? Çinli üretici Türkiye pazarında dalgalanan döviz kuru nedeniyle aceleci davranmadı. Hatta telefonun fiyatını bile açıklamamıştı. Geçtiğimiz gün yapılan bir etkinlikte, Huawei P20 Pro Türkiye fiyatı hakkında da bilgi verildi. Buna göre P20 Pro ülkemizde 4999TL’den satışa sunulacak. Elbette bu Huawei Türkiye tarafından belirlenen fiyat etiketi. Muhtemelen internet üzerinden P20 Pro’yu bu fiyatın altına da bulmak mümkün olacaktır.

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