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Huawei P20 Pro çılgınlığı Avrupa’ya sıçradı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.04.2018 23:10 | Son Güncelleme

Huawei’nin büyük umutlarla piyasaya sunduğu Huawei Pro Pro şirketin yüzünü güldürüyor. Huawei P20 Pro, Avrupa’da büyük sükse yarattı. P20 Pro, Avrupa’nın en çok satan akıllı telefon oldu.

Huawei P20 Pro çılgınlığı Avrupa’ya sıçradı

Huawei P20 Pro büyük yankı uyandırdı. Biri 40 megapiksel çözünürlüğünde olmak üzere üç arka kameraya ve çok şık bir renk seçeneğine sahip olan Huawei P20 Pro, ülkemizde henüz satışa çıkmasa da Avrupa’da 1 aydır satışta bulunuyor. Android işletim sistemli akıllı telefonun bu 1 aylık Avrupa macerasının istatistikleri Huawei tarafından paylaşıldı.

AVRUPA HUAWEİ P20 PRO’YU SEVDİ

Huawei, Huawei P20 Pro satışlarının geçen seneki Huawei P10 Plus satışlarından %316 daha fazla olduğunu açıkladı. Huawei’nin raporlarına göre P20 Pro en çok İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde satıldı. Şirketin Google Trends’lerden derlediği bilgilere göre ise Huawei P20 Pro Batı Avrupa’nın en çok aranan akıllı telefonu olmayı başardı.

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P20 PRO HUAWEİ’NİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Huawei P20 Pro haberin başında da söylediğimiz gibi 3 ana kamerasıyla öne çıkıyor. İPhone X gibi çentikli bir ekran tasarımına sahip olan telefonun Huawei P20 ve Huawei P20 Lite gibi daha düşük özelliklere sahip iki modeli daha bulunuyor. Ancak şirket için Huawei P20 Pro’nun başarısı oldukça önemliydi. Görünüşe bakılırsa P20 Pro o başarıyı Avrupa’da çoktan yakaladı bile.

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