Huawei P20 Pro ile ilgili merak edilen ayrıntı: Üç kamera ne işe yarıyor?

Yıllardır akıllı telefonlarda kamera konusunda ortaya koyulan megapiksel savaşları son sürat devam ediyor etmesine ancak işin boyutu artık biraz daha farklı noktaya geliyor. Buna kamera sayılarının artması ve ek teknolojilerin eklenmesiyle destekte bulunan akıllı telefon üreticileri, böylece fotoğraf kalitesi konusunda DSLR'a oynamaya başladı diyebiliriz.

Huawei'nin yeni tanıttığı yeni amirali P20 Pro da 4 kameralı akıllı telefonlardan biri oldu, ancak bir farkla. Huawei P20 Pro'da, arka tarafta 3 kamera birden yer alıyor. Bunlardan biri 40 MP, bir diğeri 20 MP ve bir diğeri ise 8 MP olarak karşımıza çıkıyor. Evet, daha önce de Lumia 1020 ile 41 MP lens görmüştük, fakat bu kez işler biraz farklı.

Huawei P20 Pro'nun sırtında Leica objektiflerinden oluşan 3 kamera birden yer alıyor. Bunlardan birincisi 40 MP, ikincisi 20 MP ve üçüncüsü ise 8 MP sensöre sahip.

40 MP kamera çeşitli işlevlere sahip. İlk olarak Huawei'nin P20 Pro modelinin pazarlanmasında büyük katkı sağlayacak yegane görevi üstlenen bu kameranın büyüklüğü, iPhone X'un 12 MP kamerasından çok daha fazla yankı buluyor.