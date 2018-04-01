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Huawei P20 Pro ile ilgili merak edilen ayrıntı: Üç kamera ne işe yarıyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.04.2018 17:14 | Son Güncelleme

Huawei P20 Pro ile ilgili merak edilen konuların başında hiç kuşku yok ki kamera geliyor. Peki Huawei P20 Pro'da toplam 92 megapiksele ulaşan toplam 4 kamera nasıl çalışıyor?

Huawei P20 Pro ile ilgili merak edilen ayrıntı: Üç kamera ne işe yarıyor?

Yıllardır akıllı telefonlarda kamera konusunda ortaya koyulan megapiksel savaşları son sürat devam ediyor etmesine ancak işin boyutu artık biraz daha farklı noktaya geliyor. Buna kamera sayılarının artması ve ek teknolojilerin eklenmesiyle destekte bulunan akıllı telefon üreticileri, böylece fotoğraf kalitesi konusunda DSLR'a oynamaya başladı diyebiliriz.

Huawei'nin yeni tanıttığı yeni amirali P20 Pro da 4 kameralı akıllı telefonlardan biri oldu, ancak bir farkla. Huawei P20 Pro'da, arka tarafta 3 kamera birden yer alıyor. Bunlardan biri 40 MP, bir diğeri 20 MP ve bir diğeri ise 8 MP olarak karşımıza çıkıyor. Evet, daha önce de Lumia 1020 ile 41 MP lens görmüştük, fakat bu kez işler biraz farklı.

Huawei P20 Pro'nun sırtında Leica objektiflerinden oluşan 3 kamera birden yer alıyor. Bunlardan birincisi 40 MP, ikincisi 20 MP ve üçüncüsü ise 8 MP sensöre sahip.

40 MP kamera çeşitli işlevlere sahip. İlk olarak Huawei'nin P20 Pro modelinin pazarlanmasında büyük katkı sağlayacak yegane görevi üstlenen bu kameranın büyüklüğü, iPhone X'un 12 MP kamerasından çok daha fazla yankı buluyor.

huawei-p20-pro

Elbette teknoloji anlamında da yenilik sunan kamera; fotoğrafların gürültü seviyelerini düşürüyor, ayrıntıları yükselterek duyarlılığı arttırıyor ve özellikle yeterli ışık olduğunda son derece ayrıntılı fotoğraflar çekebiliyor.

20 MP sensör ise monokrom yapıda tasarlanmış. f/1.6 diyafram açıklığında olan bu kameraya ek olarak gelen üçüncü kamera ise, telefoto olarak kullanılıyor.

8 MP üçüncü kamera ile 5x hibrit zum yapabilen Huawei P20 Pro, bu sayede yüksek oranda yakınlaştırma olanağı tanıyor.

huawei-p20-pro-2

Huawei P20 Pro, bu 3 kamerayı kullanarak 4 farklı otofokusa olanak tanıyor. Bunlar; lazer odaklama, derin odaklama, faz algılama odaklama ve kontrast odaklama. Buna ek olarak telefonda kullanılan nöral ağ destekli işlemci Kirin 970 ile diğer telefonlardan daha başarılı kareler yakalamak mümkün hale gelebiliyor.

Son olarak ön yüzde yer alan 24 MP kamera ile telefonun toplam megapiksel sayısı 92'ye ulaşırken, ön kamera ile de üst seviye görsellik sağlandığını söylemek lazım.

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Anahtar Kelimeler:
Huawei P20 Pro teknoloji kamera Huawei

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