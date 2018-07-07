Huawei P20 Pro ile profesyonellik yeniden şekilleniyor

Galata Kulesi, Topkapı Sarayı, eşsiz Boğaz manzarası, Kız Kulesi, camileri, hanları, caddeleri ve sokakları saymakla bitmez. Bazen bir kedi ya da kuş, köpek, çocuklar… İstanbul bol malzemeli, çok hikayeli bir şehir. Tüm bunları bir profesyonel fotoğrafçı gibi çekmek ise artık elinizde. Nasıl mı? Huawei P20 Pro, profesyonel fotoğrafçılarla aramızdaki farkı kapatıyor. P20 Pro’da bulunan dünyanın ilk Leica üçlü kamerası ve sahip olduğu gelişmiş yapay zeka sayesinde çıplak gözle gördüğümüz tüm ayrıntılar fotoğraflarımıza canlı bir şekilde yansıyor.
NASIL DAHA İYİ FOTOĞRAF ÇEKİLİR?
İyi bir fotoğraf çekmenin yolu etkili ve doğru bir kompozisyon oluşturmaktan geçiyor. Fotoğrafı çekmeden önce kafamızda oluşturduğumuz ve planladığımız kadrajı yakalamak lazım. Eğer güçlü bir manzara fotoğrafı elde etmek istiyorsak dikkati dağıtmadan istediklerimizi sade şekilde anlatmamız daha doğru olacaktır, böylece fotoğraflarımızın daha etkileyici olmasını sağlarız.
Manzara fotoğraflarında diğer önemli konu da simetridir. Özellikle bir doğa fotoğrafında yakalayacağınız simetri, fotoğrafa enerji katar.
Manzara fotoğraflarında odaklandığınız nesne, canlı, şekil, olgu ön plana çıkar. Örneğin uçsuz bucaksız bir denizde bembeyaz bir yelkenli çekiyorsunuz, Huawei P20 Pro otomatik olarak yelkenliye odaklanarak size profesyonel bir çekim gücü yaşatır.
HUAWEI, MOBİL FOTOĞRAFÇILIĞI SAHİPLENİYOR
Dünyanın ilk üçlü Leica kamerası ile mobil fotoğrafçılığa iddialı bir giriş yapan Huawei P20 Pro ile günün her anı çektiğiniz fotoğraflar profesyonel fotoğrafları aratmıyor. Mobil fotoğrafçılığa iddialı bir şekilde yaklaşan Huawei sunduğu mükemmel alan derinliği, farklı efektleri ve manuel ayarları ile her ortamda üstün kalitede fotoğraflar çekmenizi sağlıyor.
Donanımı, yeni nesil teknolojisi ve üstün performansı ile hiç durmayan bir yaşam tarzı için kesintisiz performans sunan Huawei P20 Pro ile artık her anınız bir anı niteliğine bürünüyor.
IŞIK İLE SANAT YARATMAK
Huawei, P20 Pro akıllı telefonunda kullandığı üçlü Leica kamerası ile dünyada bir ilki gerçekleştiriyor. 20MP monokrom, 40MP RGB ve 8MP telefoto lens olmak üzere toplam 3 arka kameradan oluşan Huawei P20 Pro, az ışıklı ortamlarda bile daha detaylı fotoğraflar elde etmenizi sağlıyor. 6 eksenli stabilizasyonu destekleyen Huawei P20 Pro, 690fps’de yavaş çekim ile daha net ve detaylı metraj oluşturuyor. Huawei P20 Pro, ‘Ultra Anlık’ modu ile ses tuşuna iki kez basıldığında ekran dışında bile olan görüntüyü 0.3 saniye gibi az bir sürede yakalayabiliyor.
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