Huawei P20 Pro ile profesyonellik yeniden şekilleniyor

Galata Kulesi, Topkapı Sarayı, eşsiz Boğaz manzarası, Kız Kulesi, camileri, hanları, caddeleri ve sokakları saymakla bitmez. Bazen bir kedi ya da kuş, köpek, çocuklar… İstanbul bol malzemeli, çok hikayeli bir şehir. Tüm bunları bir profesyonel fotoğrafçı gibi çekmek ise artık elinizde. Nasıl mı? Huawei P20 Pro, profesyonel fotoğrafçılarla aramızdaki farkı kapatıyor. P20 Pro’da bulunan dünyanın ilk Leica üçlü kamerası ve sahip olduğu gelişmiş yapay zeka sayesinde çıplak gözle gördüğümüz tüm ayrıntılar fotoğraflarımıza canlı bir şekilde yansıyor.

NASIL DAHA İYİ FOTOĞRAF ÇEKİLİR?



İyi bir fotoğraf çekmenin yolu etkili ve doğru bir kompozisyon oluşturmaktan geçiyor. Fotoğrafı çekmeden önce kafamızda oluşturduğumuz ve planladığımız kadrajı yakalamak lazım. Eğer güçlü bir manzara fotoğrafı elde etmek istiyorsak dikkati dağıtmadan istediklerimizi sade şekilde anlatmamız daha doğru olacaktır, böylece fotoğraflarımızın daha etkileyici olmasını sağlarız.

Manzara fotoğraflarında diğer önemli konu da simetridir. Özellikle bir doğa fotoğrafında yakalayacağınız simetri, fotoğrafa enerji katar.