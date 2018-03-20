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Huawei P20 Pro’nun kamera çözünürlüğü çok şaşırtacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.03.2018 21:44 | Son Güncelleme

Huawei’nin Mate 10 Pro’dan sonra piyasaya süreceği yeni amiral gemisi Huawei P20 Pro’nun kamera özellikleri ortaya çıktı. Görünüşe göre, Huawei P20 Pro son dönemde benzeri görülmemiş bir kamera çözünürlüğüne sahip olacak.

Huawei P20 Pro’nun kamera çözünürlüğü çok şaşırtacak

Huawei P20 Pro küçük kardeşi Huawei P20 ile birlikte önümüzdeki hafta yapılacak etkinlikte tanıtılacak. Malumunuz sızıntılar sayesinde cihazların birçok önemli özelliğini daha tanıtılmadan öğreniyoruz. iPhone X ve Galaxy S9 gibi rakiplerle sıkı bir yarışa girecek olan Huawei P20 Pro’nun da birçok özelliği artık biliniyor. Bu özelliklerden biri, Huawei’nin de tanıtımlarında odaklandığı nokta olan 3 kamera. Buna göre, Huawei P20 Pro’nun arkasında Leica imzalı 3 tane kamera bulunacak. Bugün gelen sızıntılar ise Huawei P20 Pro’nun 3 kamerasının yetenekleri hakkında yeni bilgiler veriyor.

HUAWEİ, HUAWEİ P20 PRO’DA KAMERAYA ODAKLANACAK

Gelen sızıntılara göre, Huawei P20 Pro’nun arkasında bulunan kameraların her biri farklı bir özellik için çalışacak. Telefonunun bir kamerası önceki Huawei modellerinde olduğu gibi 20 megapiksel çözünürlüğünde monokrom fotoğraflar çekebilecek. Huawei P20 Pro’nun 8 megapiksel çözünürlüğü sahip ikincil kamerası ise geniş açı fotoğraflar ve videolar çekmeye olanak sağlayacak. Ancak asıl dikkat çekici yetenek, telefonun birinci kamerasında yer alacak.

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HUAWEİ P20 PRO’DA 40 MEGAPİKSEL SÜRPRİZİ

Telefonun en çok kullanılacak olan birincil kamerası son dönemde çıkan akıllı telefonlarda pek rastlamadığımız bir çözünürlük olan 40 megapiksel çözünürlükte fotoğraflar ve videolar çekebilecek. Bu kameranın diyafram değeri ise tıpkı Galaxy S9’da olduğu gibi değiştirilebilecek.

İŞTE HUAWEİ P20 PRO’NUN DİĞER ÖZELLİKLERİ

Huawei’nin bir klasik olarak Leica ile çalışacağı yeni Huawei P20 Pro’nun kamerası Galaxy S9’u dxomark’taki liderlik tahtından edeceğe benziyor. Zira telefonun arka kameraları tamamen fotoğrafçılığa odaklanacak ve neredeyse DSLR bir makinede bulunan kamera özelliklerini mobil tarafa taşıyacak. Huawei P20 Pro’nun teknik kısmında ise 6.1 inç büyüklüğünde AMOLED bir çentikli ekran, Huawei yapımı Kirin 970 işlemci ve 6GB RAM yer alacak.

Huawei P20 Pro’nun kamera çözünürlüğü çok şaşırtacakHuawei P20 Pro’nun kamera çözünürlüğü çok şaşırtacak
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