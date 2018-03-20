Huawei P20 Pro’nun kamera çözünürlüğü çok şaşırtacak

Huawei P20 Pro küçük kardeşi Huawei P20 ile birlikte önümüzdeki hafta yapılacak etkinlikte tanıtılacak. Malumunuz sızıntılar sayesinde cihazların birçok önemli özelliğini daha tanıtılmadan öğreniyoruz. iPhone X ve Galaxy S9 gibi rakiplerle sıkı bir yarışa girecek olan Huawei P20 Pro’nun da birçok özelliği artık biliniyor. Bu özelliklerden biri, Huawei’nin de tanıtımlarında odaklandığı nokta olan 3 kamera. Buna göre, Huawei P20 Pro’nun arkasında Leica imzalı 3 tane kamera bulunacak. Bugün gelen sızıntılar ise Huawei P20 Pro’nun 3 kamerasının yetenekleri hakkında yeni bilgiler veriyor.

HUAWEİ, HUAWEİ P20 PRO’DA KAMERAYA ODAKLANACAK



Gelen sızıntılara göre, Huawei P20 Pro’nun arkasında bulunan kameraların her biri farklı bir özellik için çalışacak. Telefonunun bir kamerası önceki Huawei modellerinde olduğu gibi 20 megapiksel çözünürlüğünde monokrom fotoğraflar çekebilecek. Huawei P20 Pro’nun 8 megapiksel çözünürlüğü sahip ikincil kamerası ise geniş açı fotoğraflar ve videolar çekmeye olanak sağlayacak. Ancak asıl dikkat çekici yetenek, telefonun birinci kamerasında yer alacak.