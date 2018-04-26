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Huawei P20 Pro’nun Türkiye fiyatı açıklandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.04.2018 21:51 | Son Güncelleme

Huawei’nin geçtiğimiz ay tanıtımını yaptığı amiral gemisi Android akıllı telefonu Huawei P20 Pro’nun Türkiye fiyatı sonunda belli oldu. Özellikle 40 Megapiksellik kamerasıyla nam salan Huawei P20 Pro rakiplerine göre nispeten ucuz bir fiyat ile geliyor.

Huawei P20 Pro’nun Türkiye fiyatı açıklandı!

Huawei P20 Pro’nun fiyatı yurtdışında 899 Euro. Bu fiyat bugünün kuruyla yaklaşık olarak 3.660 TL yapıyor. Tabi bu fiyata vergiler dahil değil. Hal böyle olunca bizim gibi birçok kişi, Huawei P20 Pro’nun resmi Türkiye fiyatını merak ediyordu. Sonunda bu merak giderildi. Huawei Türkiye, Huawei P20 Pro’nun Türkiye satış fiyatını açıkladı.

İŞTE HUAWEİ P20 PRO’NUN FİYATI

Huawei Türkiye’nin resmi duyurusuna göre Huawei P20 Pro 4.999 TL fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Huawei P20 Pro’nun açıklanan fiyatı Android ekosistemindeki en büyük rakibi Samsung Galaxy S9 Plus’tan (5.199 TL) ve Apple’ın canavarı iPhone X’ten (5.299 TL) biraz daha ucuz.

huawei

HUAWEİ P20 PRO ÖZELLİKLERİ

Huawei P20 Pro’nun özelliklerini hatırlatmakta fayda var. Huawei P20 Pro’da 6.1 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğe sahip ‘çentikli’ bir OLED ekran, Huawei üretimi Kirin 970 işlemci, 6GB RAM, 128GB dahili hafıza, 4000 mAh gücünde bir pil, sırasıyla 40, 20 ve 8 megapiksel çözünürlüğünde 3 arka kamera, 24 megapiksel ön kamera ve Android 8.1 Oreo işletim sistemi yer alıyor.


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