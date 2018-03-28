Huawei P20 Pro sonunda tanıtıldı

Son dönemde çıkan amiral gemisi modellerine baktığımızda, genel olarak çift ana kamera ile geldiklerini görmekteyiz. Özellikle Çin kökenli akıllı telefon üreticileri bu konuya ayrı bir önem veriyor. Sektördeki diğer isimler de temel modellerde olmasa bile Plus modellerinde çift ana kameraya yer vermeye özen gösteriyor.

Fakat Huawei P20 Pro ile bu standardı bir tık daha yukarı taşımayı tercih eti. Çift ana kameraya sahip model sayısının artması, Çinli üreticiyi çeşitli alternatifler aramak zorunda bırakmıştı. Sonuç olarak ortaya 3 ana kameraya sahip Huawei P20 Pro çıktı.

Tasarımla başlaya değişiklik

Geçtiğimiz sene satışa sunulan amiral gemisi modelleri ile pek çok üretici ince çerçeveli, şık bir tasarım çizgisini benimsemeye başlamıştı. Bu sene çıkan modellerde de aynı tasarım anlayışının devam ettiğini görüyoruz.

Hatta pek çok üretici çıtayı bir tık daha yukarı taşıyarak, ince çerçevelerden, uçtan uca ekran tasarımına geçiş yapmıştı. Huawei de P20 serisi ile bu üreticiler arasına katıldı.