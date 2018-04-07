Huawei P20 Pro’yu sizler için inceledik

Öncelikle ön taraftan başlayalım. Bildiğiniz gibi iPhone X’in ön üst çerçevesinde ekrana doğru kavisletilen bir çentik var. Çentiğin yan taraflarına da bildirim simgeleri konumlandırılıyor. İşte buna benzer bir yapı P20 Pro’da da var, ancak P20 Pro’nun çıkıntısının daha ufak olduğunu söyleyebiliriz.

Arka tarafa geldiğimizde ise, gerek pürüzsüz yapısı gerekse de ışığa göre değişiklik gösteren renk tonlarıyla P20 Pro’nun mücevher hissi uyandıran bir yapısı var. Ancak, bu yapı sebebiyle cihazın arka yüzeyi fazlasıyla kir ve parmak izi tutabiliyor. Aynı zamanda kılıfsız kullandığınızda avuçta bir süre sonra terleme ve kaymalara sebebiyet verebiliyor. Kılıfsız kullanıldığında can sıkıcı sonuçlarla karşılaşmanız daha olası.

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Ve kameralar. biri bütünleşik, diğer ikisi de çıkıntılı olmak üzere üç kamera görüyoruz arka tarafta. Detaylarından birazdan söz edeceğiz, ancak bu çıkıntılı yapısı sebebiyle telefonu masaya ya da sert bir zemine bırakırken dikkatli davranmanızda fayda var.

Tekrar ön tarafa dönersek, bu kez ön alt kısımda parmak izi okuyucu sensörün konumlandırıldığını görüyoruz, ki çalışma performansı da oldukça başarılı.