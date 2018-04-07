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Huawei P20 Pro’yu sizler için inceledik

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.04.2018 15:01 | Son Güncelleme

7.8mm kalınlıktaki Huawei P20 Pro, 180 gram ağırlığında. Premium bir görünüşe sahip telefonda ilk etapta dikkat çekici 3 unsur var. Bunlardan bir tanesi, ön üst kısımda yer alan çentik. İkincisi, arka taraftaki 3 kameradan oluşan sistem ve üçüncüsü de yine arka taraftaki göz okşayan, ancak pek de kullanışlı olmayan tasarım detayları.

Huawei P20 Pro’yu sizler için inceledik

Öncelikle ön taraftan başlayalım. Bildiğiniz gibi iPhone X’in ön üst çerçevesinde ekrana doğru kavisletilen bir çentik var. Çentiğin yan taraflarına da bildirim simgeleri konumlandırılıyor. İşte buna benzer bir yapı P20 Pro’da da var, ancak P20 Pro’nun çıkıntısının daha ufak olduğunu söyleyebiliriz.

Arka tarafa geldiğimizde ise, gerek pürüzsüz yapısı gerekse de ışığa göre değişiklik gösteren renk tonlarıyla P20 Pro’nun mücevher hissi uyandıran bir yapısı var. Ancak, bu yapı sebebiyle cihazın arka yüzeyi fazlasıyla kir ve parmak izi tutabiliyor. Aynı zamanda kılıfsız kullandığınızda avuçta bir süre sonra terleme ve kaymalara sebebiyet verebiliyor. Kılıfsız kullanıldığında can sıkıcı sonuçlarla karşılaşmanız daha olası.

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Ve kameralar. biri bütünleşik, diğer ikisi de çıkıntılı olmak üzere üç kamera görüyoruz arka tarafta. Detaylarından birazdan söz edeceğiz, ancak bu çıkıntılı yapısı sebebiyle telefonu masaya ya da sert bir zemine bırakırken dikkatli davranmanızda fayda var.
Tekrar ön tarafa dönersek, bu kez ön alt kısımda parmak izi okuyucu sensörün konumlandırıldığını görüyoruz, ki çalışma performansı da oldukça başarılı.

Ve evet, bu telefonda da 3.5mm kulaklık girişi yer almıyor. Stereo hoparlörlerle güçlü bir sunum gerçekleştirilirken, kutudan USB Type-C kulaklıklar ve bir de farklı kulaklıklar için Type-C dönüştürücü çıktığını belirtelim.

Tasarım bölümüne son bir not olarak, ürünün IP67 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasının olduğunu belirtelim. Tabii piyasada daha gelişmiş IP68 sertifikasına sahip olan modellerin olduğunu da hatırlatalım.

Huawei P20 Pro ‘nun ekranı

Öncelikle, %81.9’luk ekran çerçeve oranı oldukça hoş. 6.1 inch değerdeki AMOLED ekran, 1080 x 2244 çözünürlük sunuyor. Daha yüksek çözünürlük sunan birçok farklı amiral gemisi model mevcut, ancak Huawei’nin de bu çözünürlük miktarıyla iyi işler çıkardığını söyleyebiliriz. İç mekan kullanımlarında görüntü berraklığı gayet başarılı iken dış mekan kullanımlarında da durum pek farksız değil. Fakat yoğun güneş ışığı altında performans biraz düşüyor haliyle. İsterseniz ekran ayarlarına giderek renk tonları üzerine düzenlemeler yapabilir, düşük ışıkta daha konforlu kullanım için göz konforu modunu aktifleştirebilirsiniz.

Bu modelde de Hisilicon Kirin 970 kullanılıyor

Android 8.1 işletim sistemi sürümüyle gelen P20 Pro, Huawei’nin güncel arayüzüne sahip. Bu arayüz oldukça sadece, performanslı ve kullanışlı.

Huawei, bu modelinde de Hisilicon Kirin 970 çipsetine yer vermiş. Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) işlemcili telefonda 6GB RAM ve 128GB dahili depolama unsurları mevcut. microSD desteği ise sunulmamış. Kısacası ürün, piyasanın en performanslı Android modellerinden bir tanesi.

Cihazda Super Mario Run başta olmak üzere birçok oyunu fazlasıyla akıcı bir şekilde oynayabildik. Üstelik uzun süreli oyun deneyimlerinde aşırıya kaçabilecek bir sıcaklık değeriyle de karşılaşmadık. 6.1 inch değerdeki ekran, hem bir şeyler izlemek hem de bir şeyler oynamak için gerçekten ideal.

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Huawei akıllı telefon

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