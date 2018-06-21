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Huawei P9’a Oreo ağır geldi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.06.2018 08:30 | Son Güncelleme

Huawei’nin, Oreo alacağı bilinen telefonlarından Huawei P9 güncellemeyi hiç alamayabilir. İşte konuyla ilgili en son bilgiler!

Huawei P9’a Oreo ağır geldi!

Huawei’nin pek çok eski telefonuna gelmesi beklenen Android Oreo’da geri adım atılmış olabilir. Geçtiğimiz aylarda Huawei P9 için beta programı bile başlatılmış olmasına rağmen İngiltere’den gelen haberlere göre, Oreo güncellemesi telefona gelmeyecek.

Bir kullanıcının, Huawei İngiltere destek ekibine attığı e-postanın cevabında; modelde donanımsal yetersizlikler bulunduğundan yeterince stabil çalışmadığı, çeşitli hatalar, donma, güç tüketimi artışı gibi sorunlarla karşılaşıldığı belirtilmiş. Bu sebeplerden de Oreo’nun yayınlanmayacağı söylenmiş.

Huawei için zamanının en çok satılan telefonlarından birisi olan P9, iki yaşını doldurmuş durumda. Bu telefon için halihazırda verilen güncelleme sayısı ise oldukça az. Bu arada, İngiltere ekibinden gelen bu yanıtın doğruluğu hala tartışılabilir. Öte yandan P9 Lite ve P9 Plus konusunda bilgimiz yok.

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Huawei Oreo

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