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Huawei panelde Samsung’a güveniyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.06.2018 11:11 | Son Güncelleme

Devasa boyutlu bir cep telefonu yolda! Basına yansıyan son haberlere göre Samsung, Huawei için 6.9 inçlik telefon paneli üretimine hazırlanıyor. Şimdilik hangi seriye ait olacağı bilinmeyen model, tabletlerle yarışacak bir panele sahip olacak.

Huawei panelde Samsung’a güveniyor

İlginç bir telefon denemesi geliyor! Çinli firma Huawei, Note 9 gibi en büyük telefonları bile yanında küçük bırakacak 6.9 inçlik bir cep telefonu üzerinde çalışıyor. The Bell kaynaklı habere göre üretimi yapacak olan Samsung, 6.9 inçlik örnek panelleri gönderdi. Bu doğrultuda tasarlanacak olan modelin, yine ekran üretim kısmından gelen haberlere göre yılın son çeyreğinde veya 2019’un başında raflarda yerini alacağı düşünülüyor. Zira Samsung, üçüncü çeyrek itibariyle panelin üretimine başlayacak.

Son yıllarda Apple da dahil tüm firmaların üzerinde hemfikir olduğu “büyük ekran” modası farklı bir boyuta taşınıyor olabilir. Modern telefonların git gide daralan çerçeveleri, aslında firmaların aynı boyutta daha büyük ekranlı telefon üretmesine imkan tanıyor. 7 inç ve civarı hala fazla büyük olabilir fakat bu yıl 6.46 inçlik bir iPhone’un beklendiğini hatırlatalım. Samsung’un prototip olmaktan çıkıp piyasaya süreceği katlanabilir telefonu ise 7.3 inçlik bir ekranla gelecek. Tüm bunlar önümüzdeki dönemde phablet kategorisine yeni soluk getirecek cihazlar.

Öte yandan Huawei’nin bu modeli hangi seri ile kullanıcı karşısına çıkaracağı bilinmiyor. Söz konusu telefonun teknik özelliklerini konuşmak için de hala çok erken.

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