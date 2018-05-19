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Huawei sahiplerine HDR müjdesi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.05.2018 09:30 | Son Güncelleme

Popüler film ve dizi platformu Netflix, Sony ve Huawei sahiplerine HDR desteğini sunduğunu açıkladı. Peki, hangi Sony ve Huawei modelleri Netflix’in HDR özelliğini destekleyecek?

Huawei sahiplerine HDR müjdesi!

Dünya çapında olduğu kadar ülkemizde de popüler olan dizi ve film platformu Netflix, geçtiğimiz aylarda iPhone 8 ve iPhone X modellerine HDR yani High Dynamic Range desteğini sunmaya başlamıştı. Netflix şimdi de bazı Sony ve Huawei modellerine High Dynamic Range desteğini sunduğunu açıkladı. Peki, HDR desteği hangi modellere geliyor?

HDR desteği olan telefonlar!

Netflix’in sitesinde yer alan bilgilere göre; Sony Xperia XZ2, Huawei Mate 10 Pro ve Huawei P20 serisi High Dynamic Range desteğine kavuşuyor. Netflix’in sürüm 5.0 ve üzeri sürümünü yüklediğiniz zaman High Dynamic Range dizi ve filmleri izleyebiliyorsunuz.

Ancak High Dynamic Range desteği için Netflix’in en üst paketini satın almanız gerektiğini belirtelim. Netflix‘in aylık 39,99 TL olan Ultra HD paketi sayesinde, hem High Dynamic Range içerikleri izleyebilir hem de 4 farklı kişi aynı anda üyeliği kullanabilir.

Netflix’in High Dynamic Range desteği olan telefonların tam listesini ise aşağıda bulabilirsiniz.

High Dynamic Range desteği olan telefonlar

Huawei Mate 10 Pro, Huawei P20, LG V30, LG G6, Razer Phone, Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy Tab S3, Samsung Galaxy S9, Sony Xperia XZ Premium, Sony Xperia XZ1, ve Sony Xperia XZ2.

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Huawei Netflix Sony

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