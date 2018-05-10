HABER

Huawei Y3 Android Go’ya dahil oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.05.2018 12:45 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük telefon üreticilerinden Huawei de Google’ın Android Go sistemine dahil oldu. Böylece uygun fiyata daha fazla güncel akıllı telefon seçeneği mümkün olacak.

Huawei Y3 Android Go’ya dahil oldu

Google’ın gelişmekte olan pazarlara yönelik hazırladığı ve uygun fiyatlı telefon modellerinin daha performanslı çalışarak her zaman güncel kalmasını hedeflediği Android Go sistemine yeni bir üye daha dahil oldu.

Çinli firma, Android Go için telefonlar üreteceğini belirtirken ilk modeli olan Huawei Y3 2018’i de tanıttı. Huawei Y3 2018, giriş seviyesinde bir akıllı telefon. İsterseniz eldeki diğer bilgileri sizlerle paylaşalım.

Huawei Y3 2018 özellikleri

144.1 x 73.7 x 9.45mm inceliğinde
180 gram ağırlığında
5 inch, 854 x 480 çözünürlüklü ekran
8MP LED flash ışıklı ana kamera, f/2.0 açıklıkta
MediaTek MT6737 işlemci
1GB RAM
8GB dahili depolama + microSD desteği
Dual sim ve LTE desteği
2,280 mAh pil

Daha önce gelen bilgilerde, telefonun mayıs ayı itibarıyla ilk olarak Güney Afrika’da satışa sunulacağı belirtilmişti. An itibarıyla diğer bölgelerde çıkışı ve fiyatı gibi bilgiler bilinmiyor.

Android Oreo iOS 11 karşısında hezimete uğradı

AK Parti ile MHP birbirine girdiAK Parti ile MHP birbirine girdi
Dolar tutulamıyor! Rekor üstüne rekorDolar tutulamıyor! Rekor üstüne rekor
İYİ Parti, MHP'yi geride bıraktıİYİ Parti, MHP'yi geride bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Huawei Y3 Android Go teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

Ebru Polat'ın ilhamı yatakta geliyormuş!

Ebru Polat'ın ilhamı yatakta geliyormuş!

Mehmet Akif Alakurt Instagram hesabını sitemli bir mesajla kapattı

Mehmet Akif Alakurt Instagram hesabını sitemli bir mesajla kapattı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Google Assistant Türkçe dil desteğine kavuşacak

Google Assistant Türkçe dil desteğine kavuşacak

Android P’nin özellikleri detaylanıyor

Android P’nin özellikleri detaylanıyor

Xiaomi Mi Mix 2S Art Special Edition ortaya çıktı

Xiaomi Mi Mix 2S Art Special Edition ortaya çıktı

Volkswagen ifade verecek!

Volkswagen ifade verecek!

Honor 9 Lite satış rekoru kırıyor! Peki Honor 9 Lite Türkiye satış fiyatı nedir?

Honor 9 Lite satış rekoru kırıyor! Peki Honor 9 Lite Türkiye satış fiyatı nedir?

Volkswagen ifade verecek!

Volkswagen ifade verecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.