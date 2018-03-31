Huawei Y7 Prime 2018 ile tanışın

Bugün teknoloji dünyasının gündeminde Huawei vardı. Çinli teknoloji devi merakla beklenen amiral gemisi telefonları Huawei P20, P20 Pro ve Mate RS’yi resmen tanıttı. Huawei’nin etkinliğinde tüm gözler bu üçlünün üzerinde olsa da şirketin tanıttığı telefonlar bu üçünden ibaret değildi. Huawei P20, P20 Pro ve Mate RS ile üst segmente hitap eden şirket, Huawei Y7 Prime 2018 ile daha düşük maliyetli bir telefon arayanları da unutmadı.

Huawei, Y7 Prime 2018 ile özellikle genç kullanıcıları hedef alıyor. Şirket düşük maliyetli bu modeliyle, P20 veya Mate RS gibi üst segment telefonlara parası yetmeyen gençlerin peşinde.

Son dönemde çıkan tüm kayda değer telefonlar gibi Y7 Prime 2018’de 18:9 ekrana sahip. Telefonun ekran boyutu ise 5.99 inç. Arka yüzünde 13 + 2 megapiksel çift kamera bulunan telefonun selfie kamerası 8 megapiksel.

Huawei Y7 Prime 2018’in teknik özelliklerine gelecek olursak; Snapdragon 430 yonga seti ile çalışan telefonda 1.4 GHz sekiz çekirdekli Cortex-A53 CPU, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. Depolama alanı microSD hafıza kartı arttırılabiliyor.

Telefonda ayrıca çift SIM-kart özelliği de bulunuyor. Son olarak telefon arka yüzünde parmak izi okuyucu yer alıyor.

OnePlus 6 Bir Kez Daha Görüldü