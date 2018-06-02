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Huawei yeni akıllı saati çok konuşulacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.06.2018 07:49 | Son Güncelleme

Huawei bir süredir gündemde olan yeni akıllı saatini bugün resmi olarak tanıttı. Huawei Watch 2 (2018) adını taşıyan cihaz, Watch 2 Pro ile oldukça benzer bir tasarıma sahip. Watch 2 (2018)’in öncülünden en büyük farkı, 4G bağlantı sunan nanoSIM veya eSIM seçeneklerine sahip olması.

Huawei yeni akıllı saati çok konuşulacak

Elbette nanoSIM ve eSIM versiyonlarının yanı sıra sadece bluetooth desteği olan daha bütçe dostu bir versiyon da satışa sunulacak.

Huawei Watch 2 (2018) özellikleri

Huawei’nin yeni akıllı saati Gorilla Glass korumalı 1.2 inç OLED ekrana (390 x 390 px) sahip. 57 gram ağırlındaki saat 45 x 48.9 x 12.6 mm boyutlarında. IP68 sertifikasına sahip cihaz suya karşı dayanaklı.

Watch 2 (2018)’in teknik özelliklerine gelecek olursak, Snapdragon 2100 yonga seti kullanan cihazda 768 MB RAM ve 4 GB depolama alanı bulunuyor. Cihaz NFC özelliği sayesinde Huawei Pay ve Ali Pay gibi mobil ödeme sistemlerini destekliyor.

eSIM özelliği bulunan versiyon arama yapabilmenin yanı sıra online müzik dinleme gibi web hizmetleri de kullanılabiliyor. GPS desteği bulunan cihaz, gün içinde sarf edilen eforu ve kalp atışlarını takip ederken, gece de uyku kalitesini takip ediyor.

Ortalama kullanımda cihazın bataryasının tek şarjla 1.5 gün dayanacağı söyleniyor. 4G kullanıldığında bu süre 1 güne düşüyor. Batarya 100 dakikada tamamen şarj oluyor.

Bugün satışa sunulan Huawei Watch 2 (2018)’in eSIM ve nanoSIM versiyonları 310 dolara satılıyor. Sadece bluetooth bağlantısı bulunan versiyon ise 240 dolara raflardaki yerini aldı.

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