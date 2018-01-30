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HÜRKUŞ-B ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 30.01.2018 11:57 | Son Güncelleme

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) mühendislerince tasarlanarak geliştirilen ve bu yıl ortasında Hava Kuvvetlerinin envanterine girmesi planlanan HÜRKUŞ-B uçağının ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiği belirtildi.

HÜRKUŞ-B ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

TAI'den yapılan açıklamada, HÜRKUŞ-B'nin, HÜRKUŞ-A'ya göre daha stabil ve çok daha kapsamlı üretildiği vurgulandı.

İlk test uçuşunu başarıyla gerçekleştiren uçağa, uçuş testlerinin ardından motor, aviyonik, stabilite ve uçuş mükemmelliği gibi birçok testin de uygulanacağı ifade edilen açıklamada, HÜRKUŞ-B'nin planlanan 90 saat sorti uçuşun ardından Türk Hava Kuvvetleri envanterine gireceği bildirildi

Sınıfının en iyisi olarak gösterilen HÜRKUŞ-B'nin kokpiti başta olmak üzere fırlatma koltuğu, oksijen destek, iniş takımları, ağırlık dayanıklılığı gibi tüm sistemlerinin bir jet kokpiti gibi tasarlandığı vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TAI Genel Müdürü Temel Kotil de sivil alanda kullanılması için yapılan HÜRKUŞ-A'nın ardından HÜRKUŞ-B'nin özellik ve dinamiklerinin yenilendiğini belirtti.

Kotil, "HÜRKUŞ-B, HÜRKUŞ-A'dan 100 kilo daha hafif, hızlı, modern ve güçlü bir uçak. Bu varyant, daha stabil ve daha kapsamlı bir uçak olarak tasarlandı." değerlendirmesinde bulundu.

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teknoloji test uçuşu HÜRKUŞ-B

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