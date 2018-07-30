I am Paul Walker filminden ilk tanıtım geldi!

2013 yılında bir araba kazasında hayatını kaybeden Hızlı ve Öfkeli serisinin yıldızı, sevilen oyuncu Paul Walker hakkında çekilen belgesel, I Am Paul Walker'ın ilk fragmanı yayınlandı.
Belgesel için Walker'ın ailesinden isimler, çocukluk ve iş arkadaşları ile röportajlar yapıldı. Çocukluğundan, iş hayatına kadar olan kişisel hayatı hakkında özel görüntülerin bulunduğu belgesel, duygusal anlara neden olacak gibi görünüyor.
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