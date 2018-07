I am Paul Walker filminden ilk tanıtım geldi!

I Am Paul Walker'ın yönetmen koltuğunda bulunan Adrian Buitenhius, daha önce de sevilen ama kaybettiğimiz yıldızlardan Heath Ledger ve Sam Kinison hakkında "I Am Heath Ledger" ve "I Am Sam Kinison" isimli belgeseller çekmiş ve adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Bu konuda yetenekli olan yönetmen, eminiz Paul Walker adına da güzel bir çalışma ortaya koyacaktır. Belgesel, 11 Ağustos 2018'de Paramount Network üzerinden bekleyenleri için yayınlanacak. Filmin henüz beyaz perde için yayınlanıp yayınlanmayacağı bilinmiyor. Paylaşılan fragmana yukarıdaki oynatıcı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Teknolojioku