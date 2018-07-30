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I am Paul Walker filminden ilk tanıtım geldi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.07.2018 11:46 | Son Güncelleme

Paul Walker hakkında çekilen belgesel, I Am Paul Walker'ın ilk fragmanı yayınlandı.

I am Paul Walker filminden ilk tanıtım geldi!

2013 yılında bir araba kazasında hayatını kaybeden Hızlı ve Öfkeli serisinin yıldızı, sevilen oyuncu Paul Walker hakkında çekilen belgesel, I Am Paul Walker'ın ilk fragmanı yayınlandı.

Belgesel için Walker'ın ailesinden isimler, çocukluk ve iş arkadaşları ile röportajlar yapıldı. Çocukluğundan, iş hayatına kadar olan kişisel hayatı hakkında özel görüntülerin bulunduğu belgesel, duygusal anlara neden olacak gibi görünüyor.

video:

I Am Paul Walker'ın yönetmen koltuğunda bulunan Adrian Buitenhius, daha önce de sevilen ama kaybettiğimiz yıldızlardan Heath Ledger ve Sam Kinison hakkında "I Am Heath Ledger" ve "I Am Sam Kinison" isimli belgeseller çekmiş ve adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Bu konuda yetenekli olan yönetmen, eminiz Paul Walker adına da güzel bir çalışma ortaya koyacaktır. Belgesel, 11 Ağustos 2018'de Paramount Network üzerinden bekleyenleri için yayınlanacak. Filmin henüz beyaz perde için yayınlanıp yayınlanmayacağı bilinmiyor. Paylaşılan fragmana yukarıdaki oynatıcı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
I am Paul Walker teknoloji

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