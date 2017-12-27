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İçini açtıklarında inanamadılar!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 27.12.2017 17:09 | Son Güncelleme 9 saat önce

Akıllı telefonlara farklı özellikler kazandırdığı iddia edilen kılıflar ne kadar katkı sağlıyor? Yapılan son testler sonrasında gelen haberler kötü, Wi-Fi gücünü artırdığı söylenen telefon kılıfları büyük bir kandırmaca içeriyor. Kılıfın içi açıldığında ise çıkanlar şok etti...

İçini açtıklarında inanamadılar!

Telefonlara üstün özellikler kattığı söylenen aksesuarlara son dönemde farklı satış platformlarında sıkça rastlanıyor. Akıllı telefonların yetmediği noktalarda ek özellikler sunmayı vaadeden çeşitli kılıflar dikkat çeken aksesuarlar arasında. Fakat haberler vahim, Webtekno’da yapılan testle Türkiye’de de satılan ve Wi-Fi gücünü artırdığı söylenen bir kılıfın gerçekten işe yarayıp yaramadığı denendi. İşte sonuçlar…

WI-FI GÜCÜNÜ ARTIRAN KILIF İŞE YARIYOR MU?

Daha önce kılıfın içine jilet koyulduğu takdirde internet gücünün artırdığı söylentisi çıkmış ve bu söylenti de Webtekno ekibi tarafından test edilmişti. iPhone 7 ve 8 modelleri için geliştirildiği söylenen ve WI-FI gücünü artırdığı belirtilen kılıfın testleri başarısız oldu.

İÇİNDEN ATAŞ ÇIKTI!

Yapılan testlerde WI-FI gücünü artırmadığı gözlenen kılıfın içi açıldığında ise büyük bir hüsranla karşılaşıldı. WI-FI çekme kuvvetine etkisi olduğu söylenen kılıfın içinden iki adet ataş çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Türkiye kutu açma

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