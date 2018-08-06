Bilim dünyasında oldukça ilginç anlar yaşanmaya devam ediyor.

Daha öncesinde sizlere uzaydan garip bir sinyal aldığımızı aktarmıştık hatırlarsanız. Şimdi de Güneş Sistemi dışında güçlü manyetik alana sahip gezegene benzer bir gök cismi keşfedildi. Peki bu gök cismini özel kılan şey ne?

Science Daily'nin haberine göre, keşif, Arizona Üniversitesinden Melodie Kao liderliğindeki bilim adamları tarafından, Ulusal Bilim Vakfı Karl G. Jansky Radyo Astronomi Gözlemevi ortaklığı ile yapıldı.

Gök bilimciler, SIMP J01365663+0933473 olarak adlandırılan gök cisminin, Jüpiter'inkinden 200 kat daha güçlü manyetik alana ve gezegen kütlesine sahip olduğunu açıkladı. Bu da bu gök cismini oldukça önemli kılan etkenlerden biri.

İlginç bir gök cismi tespit edildi!

Serseri olarak adlandırılan bu gök cisminin, uzayda bir yıldızdan bağımsız dolaştığı bildirildi. Kao, keşfedilen gök cismine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Kahverengi sönmüş yıldız ile gezegen arasındaki sınırda bulunan bu gök cismi, hem yıldız hem de gezegenlerde manyetik süreçleri anlamamıza yardım etme potansiyeline sahip" dedi.

Bakalım bu süreç içerisinde bilim dünyası yeni keşiflere yelken açabilecek mi merak konusu. Kim bilir bizleri daha neler bekliyor.

Kaynak: Teknolojioku

