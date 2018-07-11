İlginç tasarımlı Vivo NEX yeni pazarlara açılıyor

Çentik sevmeyenler için ön kamerayı açılıp kapanan bir tasarımla sunan Vivo’nun yeni telefonu, Çin’in ardından 5 yeni pazara açılmaya hazır. 12 Haziran’da Şanghay’da tanıtılan modelin, bu ay içerisinde ilk aşamada; Rusya, Hindistan, Malezya, Honk Kong ve Tayvan’da satışa çıkacağı bildirildi. Ay sonuna kadar gerçekleşmesi beklenen etkinliğin ardından cihazın sonraki rotası belirsiz.
İki farklı versiyonu bulunan telefonun teknik özelliklerini hatırlayalım. Amiral gemisi Vivo NEX S ile başlamak gerekirse; 6.6 inç Full HD+ ekran, Snapdragon 845 çipset, 8 GB RAM, 12 MP arka kamera, 4000 mAh batarya ve Android 8.1 Oreo işletim sistemi bulunmakta. NEX A ise farklı olarak Snapdragon 710 yongaseti ve 6 GB RAM ile beraber geliyor.
İkilinin güncel kurla satış fiyatları ise yaklaşık olarak NEX S için 700 dolar, NEX A için 600 dolar civarında. Cihazların diğer pazarlarda Çin pazarına göre bir miktar daha pahalıya satılacağı öngörülüyor.
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