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İlginç tasarımlı Vivo NEX yeni pazarlara açılıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.07.2018 09:09 | Son Güncelleme

Tam çerçevesiz ekranı ve pop-up ön kamerasıyla dikkat çeken Vivo NEX’in global lansmanı bu ay içerisinde yapılacak. Peki hangi pazarlarda, ne kadar fiyattan satılacak?

İlginç tasarımlı Vivo NEX yeni pazarlara açılıyor

Çentik sevmeyenler için ön kamerayı açılıp kapanan bir tasarımla sunan Vivo’nun yeni telefonu, Çin’in ardından 5 yeni pazara açılmaya hazır. 12 Haziran’da Şanghay’da tanıtılan modelin, bu ay içerisinde ilk aşamada; Rusya, Hindistan, Malezya, Honk Kong ve Tayvan’da satışa çıkacağı bildirildi. Ay sonuna kadar gerçekleşmesi beklenen etkinliğin ardından cihazın sonraki rotası belirsiz.

İki farklı versiyonu bulunan telefonun teknik özelliklerini hatırlayalım. Amiral gemisi Vivo NEX S ile başlamak gerekirse; 6.6 inç Full HD+ ekran, Snapdragon 845 çipset, 8 GB RAM, 12 MP arka kamera, 4000 mAh batarya ve Android 8.1 Oreo işletim sistemi bulunmakta. NEX A ise farklı olarak Snapdragon 710 yongaseti ve 6 GB RAM ile beraber geliyor.

İkilinin güncel kurla satış fiyatları ise yaklaşık olarak NEX S için 700 dolar, NEX A için 600 dolar civarında. Cihazların diğer pazarlarda Çin pazarına göre bir miktar daha pahalıya satılacağı öngörülüyor.

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vivo nex akıllı telefon

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