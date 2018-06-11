İlk elektrikli Porsche: Taycan

Porsche'un daha önce Mission E concept olarak duyurduğu otomobili Taycan ismiyle piyasaya sürülüyor. Firmanın 70. yıl kutlamaları kapsamında tanıtılan yeni aracı Taycan, “canlı ve genç bir at” anlamına geliyor. Kelimenin Türkçe kökenli olduğu da belirtelim. Yeni model firmanın ilk tam elektrikli aracı olması özelliğini de taşıyor.

Tüm dünya çapında ve özellikle Avrupa kıtasında giderek daha sıkı hale gelen çerve ile ilgili regülasyonlar otomobil üreticilerini elektrikli ya da hibrit araçlara yönlendirmeye başladı.

Porsche Taycan teknik özellikleri

Bu hareketin bir sonucu olarak ortaya çıkan Porsche Taycan, 2019 yılında seri üretime geçecek. Üzerinde iki adet elektrikli motor bulunan otomobil 600 beygir gücüne sahip. Her iki motor da kullanıldığında menzili 500 km olan otomobil, sıfırdan yüze 3.5 saniyede çıkabiliyor. Aracın sıfırdan ikiyüze çıkma süresi ise 12 saniye. Porsche Taycan'ın bu rakamlarla Tesla ile başa çıkması biraz zor görünüyor. Çünkü firmanın otomobilleri arasında 0-100 km süresi 3.5 saniyeden daha az olan versiyonlar da bulunuyor.