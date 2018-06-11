HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İlk elektrikli Porsche: Taycan

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.06.2018 09:13 | Son Güncelleme

Alman otomobil üreticisi Porsche, yeni ilk tamamen elektrik motorlu aracı Taycan'ı duyurdu.

İlk elektrikli Porsche: Taycan

Porsche'un daha önce Mission E concept olarak duyurduğu otomobili Taycan ismiyle piyasaya sürülüyor. Firmanın 70. yıl kutlamaları kapsamında tanıtılan yeni aracı Taycan, “canlı ve genç bir at” anlamına geliyor. Kelimenin Türkçe kökenli olduğu da belirtelim. Yeni model firmanın ilk tam elektrikli aracı olması özelliğini de taşıyor.

Tüm dünya çapında ve özellikle Avrupa kıtasında giderek daha sıkı hale gelen çerve ile ilgili regülasyonlar otomobil üreticilerini elektrikli ya da hibrit araçlara yönlendirmeye başladı.

Porsche Taycan teknik özellikleri

Bu hareketin bir sonucu olarak ortaya çıkan Porsche Taycan, 2019 yılında seri üretime geçecek. Üzerinde iki adet elektrikli motor bulunan otomobil 600 beygir gücüne sahip. Her iki motor da kullanıldığında menzili 500 km olan otomobil, sıfırdan yüze 3.5 saniyede çıkabiliyor. Aracın sıfırdan ikiyüze çıkma süresi ise 12 saniye. Porsche Taycan'ın bu rakamlarla Tesla ile başa çıkması biraz zor görünüyor. Çünkü firmanın otomobilleri arasında 0-100 km süresi 3.5 saniyeden daha az olan versiyonlar da bulunuyor.

Porsche Taycan ne kadar sürede şarj olacak?

Otomobilde bulunan ve bir benzeri telefonlarda da karşımıza çıkan hızlı şarj özelliği ile 4 dakikalık bir şarj ile 100 km yol gidilebileceği açıkladı. Araç 15 dakika şarj olduğunda ise 380 km menzile ulaşabiliyor. Otomobilin toplam menzili ise 500 km olarak açıklandı. Bu rakamlarla Tesla gibi rakiplerle boy ölçüşmesi mümkün görünüyor.

Porsche Taycan satış fiyatı

6 milyon Euro yatırımla geliştirilen ve Almanya'da 1200 kişiye yeni iş imkanı sunacak olan Porsche Taycan'ın önümüzdeki yıl satışa sunulması bekleniyor. Otomobilin fiyatı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Türkiye'ye gelirse birkaç milyon TL seviyesinde olacağını söyleyebiliriz. Bu fiyatlarla da ne kadar ilgi çeker orası bilinmez.

Porsche'tan Tesla'ya yanıt: Taycan

PARTNER'Sabırsızlıkla boşanmayı bekliyorum''Sabırsızlıkla boşanmayı bekliyorum'
CyberPunk 2077 ile geleceğe gitmek ister misiniz?CyberPunk 2077 ile geleceğe gitmek ister misiniz?
Forza macerası devam ediyorForza macerası devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Porsche: Taycan teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Survivor 95. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu çılgına döndü! Mustafa, Adem ve Hakan kavgası

Survivor 95. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu çılgına döndü! Mustafa, Adem ve Hakan kavgası

Bozuk diye çöpe atılan yumurtalardan binlerce civciv çıktı

Bozuk diye çöpe atılan yumurtalardan binlerce civciv çıktı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın uyuşturucu davasında gerekçeli karar

Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın uyuşturucu davasında gerekçeli karar

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

İlginizi Çekebilir

İşte WhatsApp'ın yeni özelliği! Artık mesajları böyle göreceksiniz

İşte WhatsApp'ın yeni özelliği! Artık mesajları böyle göreceksiniz

Heyecanladıran keşif! Dünya dışı yaşam ihtimali...

Heyecanladıran keşif! Dünya dışı yaşam ihtimali...

BİM ucuza Powerbank satacak

BİM ucuza Powerbank satacak

WhatsApp’ın sinir bozan o tuşu sonunda değişiyor!

WhatsApp’ın sinir bozan o tuşu sonunda değişiyor!

WhatsApp’tan şok açıklama! Artık bu telefonlara WhatsApp indirilemeyecek

WhatsApp’tan şok açıklama! Artık bu telefonlara WhatsApp indirilemeyecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CyberPunk 2077 ile geleceğe gitmek ister misiniz?

CyberPunk 2077 ile geleceğe gitmek ister misiniz?

Forza macerası devam ediyor

Forza macerası devam ediyor

İşte WhatsApp'ın yeni özelliği! Artık mesajları böyle göreceksiniz

İşte WhatsApp'ın yeni özelliği! Artık mesajları böyle göreceksiniz

Efsane tarihe karışıyor

Efsane tarihe karışıyor

TBF Mobil ile cepte basketbol keyfi

TBF Mobil ile cepte basketbol keyfi

Jüpiter'deki şimşeklerin neden oluştuğu ortaya çıktı

Jüpiter'deki şimşeklerin neden oluştuğu ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.