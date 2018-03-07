İnanılmaz iddia: Telefonlara fabrikalarda virüs bulaşıyor!

Android telefonlar çoğu kişi tarafından kullanılıyor. Günümüzde milyonlarca insanın cebinde taşıdığı bu işletim sistemi, özgürlüğü bir yana çeşitli güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyor. Birçok siber korsan, Android işletim sistemi için çeşit çeşit virüs geliştiriyor. Bu virüsler, kullanıcıların bilgilerini çalarak birçok kişiyi ağına düşüyor. 2017’de ortaya çıkan bir Android virüsü de bu yolu izleyerek günümüze kadar birçok kişiyi ağına düşürdü. Araştırmacılara göre ise bu virüs, her gün daha çok kişiyi mağdur etmeye devam ediyor. Analistler, tam ismi ‘Android.Triada.231’ olan bu virüs çeşidinin günümüzde bulaştığı telefon sayısının geçen seneye göre daha da arttığını duyurdu.
ANDROİD VİRÜSÜ UYGULAMALARA SIZIYOR
Araştırmacılara göre, bu virüs Android’in deyim yerindeyse kalbi olan Zygote sistemini ele geçiriyor. Böylece, zararlı yazılım tüm uygulamalara sızabiliyor. Kullanıcılar, yazılımın sızdığı uygulamaları çalıştırdığında bilgileri de çalınmış oluyor. Ancak araştırmada bulunan yetkililer, bu virüsün diğer virüslerden ayrılan çok önemli bir noktası olduğunu söylüyor; Bu virüs, telefonlara fabrika sürecinde bulaşıyor.
VİRÜS FABRİKADAKİ YAZILIMLA GELİYOR
Siber korsanlar, yazılımı mail yoluyla ya da uygulama yoluyla telefonlara yerleştirmek yerine daha fabrika sürecindeki yazılım işlemlerinde yerleştiriyor. Böylece, kullanıcı bir yana üreticinin bile farkına varmadan trojan bulaşmış telefonlar piyasaya sürülüyor. Bu noktada yetkililer yazılım departmanında ya da başka bir departmanda çalışan işçilerden şüpheleniyor. Bu işlemleri, fabrikaya işçi olarak sızan siber korsanların yapmış olası mantıklı geliyor. Bu konuda fabrika sahiplerinin önlem alması elzem. Eğer, telefonunuzda virüs olduğundan şüpheleniyorsanız uygulama mağazalarından antivirüs programlarından birini indirebilir ya da telefonunuzu sıfırlayarak virüslerden kurtulabilirsiniz.
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