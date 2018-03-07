İnanılmaz iddia: Telefonlara fabrikalarda virüs bulaşıyor!

Android telefonlar çoğu kişi tarafından kullanılıyor. Günümüzde milyonlarca insanın cebinde taşıdığı bu işletim sistemi, özgürlüğü bir yana çeşitli güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyor. Birçok siber korsan, Android işletim sistemi için çeşit çeşit virüs geliştiriyor. Bu virüsler, kullanıcıların bilgilerini çalarak birçok kişiyi ağına düşüyor. 2017’de ortaya çıkan bir Android virüsü de bu yolu izleyerek günümüze kadar birçok kişiyi ağına düşürdü. Araştırmacılara göre ise bu virüs, her gün daha çok kişiyi mağdur etmeye devam ediyor. Analistler, tam ismi ‘Android.Triada.231’ olan bu virüs çeşidinin günümüzde bulaştığı telefon sayısının geçen seneye göre daha da arttığını duyurdu.

ANDROİD VİRÜSÜ UYGULAMALARA SIZIYOR



Araştırmacılara göre, bu virüs Android’in deyim yerindeyse kalbi olan Zygote sistemini ele geçiriyor. Böylece, zararlı yazılım tüm uygulamalara sızabiliyor. Kullanıcılar, yazılımın sızdığı uygulamaları çalıştırdığında bilgileri de çalınmış oluyor. Ancak araştırmada bulunan yetkililer, bu virüsün diğer virüslerden ayrılan çok önemli bir noktası olduğunu söylüyor; Bu virüs, telefonlara fabrika sürecinde bulaşıyor.