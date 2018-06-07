İngiltere, otonom araç testlerine 33 milyon dolar yatırdı!

İngiltere, “Endüstri 4.0” olarak adlandırılan dördüncü sanayi devriminin en büyük gerekliliklerinden biri olan yapay zeka teknolojilerine ve otomobil endüstrisinin geleceği konumundaki otonom teknolojilere yöneliyor. Bu kapsamda otonom sürüş teknolojilerinde pazarın lideri olmayı planlayan İngiltere, bu alana milyonlarca dolar para yatırıyor.

Hükümet son bir hafta içerisinde altı farklı otonom araç test projesine 33 milyon dolar mali destek yaptı. Bunun yanı sıra 2020 yılına kadar ülkede faaliyet gösteren otomobil devlerinin bu tip otonom teknoloji projelerine 250 milyon dolar yardım yapma taahhüdünde bulundu.

Ticaret Bakanı Richard Harrington yaptığı açıklamada “Otonom teknolojiler rekabet avantajımızın olduğunu hissettiğimiz bir alan” dedi. Harrington ayrıca ülkedeki üniversitelerin gücüne özel bir vurgu yaptı.

2035 yılına kadar dünya çapındaki otonom araç pazarının 1.2 trilyon dolar ticaret hacmine ulaşacağını tahmin ediliyor. Tabii İngiltere’de bu büyük pastadan kendine güzel bir parça ayırmak istiyor.