HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İngiltere, otonom araç testlerine 33 milyon dolar yatırdı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.06.2018 07:40 | Son Güncelleme

İngiltere, geçtiğimiz günlerde Brexit sonrası yeni sanayi stratejisini açıkladı. AB’den ayrılma sürecinde olan ülkenin sanayi stratejisi artık teknoloji odaklı olacak.

İngiltere, otonom araç testlerine 33 milyon dolar yatırdı!

İngiltere, “Endüstri 4.0” olarak adlandırılan dördüncü sanayi devriminin en büyük gerekliliklerinden biri olan yapay zeka teknolojilerine ve otomobil endüstrisinin geleceği konumundaki otonom teknolojilere yöneliyor. Bu kapsamda otonom sürüş teknolojilerinde pazarın lideri olmayı planlayan İngiltere, bu alana milyonlarca dolar para yatırıyor.

Hükümet son bir hafta içerisinde altı farklı otonom araç test projesine 33 milyon dolar mali destek yaptı. Bunun yanı sıra 2020 yılına kadar ülkede faaliyet gösteren otomobil devlerinin bu tip otonom teknoloji projelerine 250 milyon dolar yardım yapma taahhüdünde bulundu.

Ticaret Bakanı Richard Harrington yaptığı açıklamada “Otonom teknolojiler rekabet avantajımızın olduğunu hissettiğimiz bir alan” dedi. Harrington ayrıca ülkedeki üniversitelerin gücüne özel bir vurgu yaptı.

2035 yılına kadar dünya çapındaki otonom araç pazarının 1.2 trilyon dolar ticaret hacmine ulaşacağını tahmin ediliyor. Tabii İngiltere’de bu büyük pastadan kendine güzel bir parça ayırmak istiyor.

Hükümet tarafından finanse edilen İngiliz otonom araç yazılımı şirketi Oxbotica, son dönemde Oxford Üniversitesi’nin de içinde bulunduğu yaklaşık 18 milyon dolarlık bir otonom araç projesine liderlik ediyor. Şirketin kurucusu Paul Newman, proje ile ilgili “Herşey Kaliforniya’da olmaz” diyerek ABD’yi rakip olarak gösterdi.

Google tablet bölümünün fişini neden çekti?

PARTNERÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflarÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflar
PES 2019 Alman devi ile masaya oturduPES 2019 Alman devi ile masaya oturdu
Windows 10, yıldan yıla %84 artış gösterdiWindows 10, yıldan yıla %84 artış gösterdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Brexit Endüstri 4.0

En Çok Okunan Haberler

İşte Erdoğan'ın 24 Haziran erken seçimindeki oy oranı!

İşte Erdoğan'ın 24 Haziran erken seçimindeki oy oranı!

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Yasak Elma setinde asistanı taciz ettiği iddia edilen Talat Bulut'un ilk sözleri

Yasak Elma setinde asistanı taciz ettiği iddia edilen Talat Bulut'un ilk sözleri

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

MEB düğmeye bastı: Yüzbinlerce öğrencinin kaderi değişecek

MEB düğmeye bastı: Yüzbinlerce öğrencinin kaderi değişecek

İYİ Parti Lideri Meral Akşener FOX TV'de Liderler FOX'ta programında Fatih Portakal'ın sorularını yanıtladı

İYİ Parti Lideri Meral Akşener FOX TV'de Liderler FOX'ta programında Fatih Portakal'ın sorularını yanıtladı

İlginizi Çekebilir

PES 2019’da her takım var Borussia Dortmund yok! İşte nedeni…

PES 2019’da her takım var Borussia Dortmund yok! İşte nedeni…

WhatsApp’tan şok açıklama! Artık bu telefonlara WhatsApp indirilemeyecek

WhatsApp’tan şok açıklama! Artık bu telefonlara WhatsApp indirilemeyecek

Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor

Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor

Apple, 2019’un iPhone’ları için önemli bir karar aldı!

Apple, 2019’un iPhone’ları için önemli bir karar aldı!

Instagram'ın büyük tuzağına dikkat

Instagram'ın büyük tuzağına dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Red Dead Redemption 2 cep yakıyor!

Red Dead Redemption 2 cep yakıyor!

vivo NEX, 12 Haziran’da tanıtılacak

vivo NEX, 12 Haziran’da tanıtılacak

PES 2019 Alman devi ile masaya oturdu

PES 2019 Alman devi ile masaya oturdu

Windows 10, yıldan yıla %84 artış gösterdi

Windows 10, yıldan yıla %84 artış gösterdi

Ali Koç telefon konusunda hangi markaya güveniyor?

Ali Koç telefon konusunda hangi markaya güveniyor?

Asus VivoWatch BP dikkat çekici özelliklerle geliyor

Asus VivoWatch BP dikkat çekici özelliklerle geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.