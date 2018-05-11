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İnsan gibi ama değil: Google Duplex, zeka testi Turing’i alt üst etti!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.05.2018 20:31 | Son Güncelleme

Google’ın Google I/O etkinliğinde tanıttığı ve sizin yerinize telefonda konuşabilen yapay zekalı Google Duplex uygulaması, bir ilki başardı. Google Duplex, zeka ölçmek için kullanılan Turing testi’nden geçer not aldı.

İnsan gibi ama değil: Google Duplex, zeka testi Turing’i alt üst etti!

Yapay zeka’nın son ürünü Google Duplex’in girdiği Turing Testi, basitçe herhangi bir makinenin zekasını ölçmeye yarıyor. Testte, makinenin insanlarla olan iletişimi irdeleniyor ve teste girenin makine mi yoksa insan mı olduğu anlaşılamıyorsa, teste giren makine başarılı sayılıyor. İşin ilginci, bu zamana kadar bu testten geçebilen bir yapay zeka teknolojisi olmadı; Ta ki Google’ın yapay zekası Google Duplex teste girene kadar.

GOOGLE DUPLEX TURİNG TESTİ’Nİ GEÇTİ

Google’ın bağlı olduğu Alphabet şirketinin başkanlarından John Hennessy, Duplex’in çok önemli bir başarıya daha imza attığını belirtti. Hennessy’e göre Duplex, yaptığı randevu alma ve ayarlama gibi işler bakımından Turing Testi’ni geçmeyi başardı.

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İŞTE GOOGLE DUPLEX’İN YETENEKLERİ

Google’ın geçtiğimiz günlerde düzenlenen Google I/O etkinliğinde tanıttığı Google Duplex isimli yapay zekalı asistan birçok kişiyi geleceğe dair umutlandırmış birçok kişiyi de korkutmuştu. Amazon’un Alexa’sıyla ve Apple’ın Siri’siyle kıyasıya bir rekabete girecek olan Google Duplex, sizin yerinize telefonla konuşuyor ve rezervasyon yapıyor. Uygulama tüm bunları bir robot olduğunu belli etmeyerek yapıyor, karşıdaki kişi konuştuğu kişinin robot olduğunu anlamıyor. Gerçekten korkutucu ancak bir o kadar geleceğe dair umutlandıran bir teknoloji bu Google Duplex.

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Google Google Duplex Turing testi

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