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Instagram çöktü mü? Instagrama neden girilmiyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.06.2018 19:16 | Son Güncelleme

Sosyal medya mecraları arasında en çok kullanılanlardan biri olan Instagram'da erişim sorunu yaşandı.

Instagram çöktü mü? Instagrama neden girilmiyor?

Sosyal paylaşım uygulaması instagrama bir süredir erişim sorunu yaşanıyor. Dünya genelinde yüz milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler uygulama Instagram'a bir süredir bazı kullanıcılar erişim sağlanamadı. Saat 20.00 sularında Instagram'a erişim normale dönmeye başladıysa da, halen kullanıcıların bir kısmı uygulamaya giremiyor.

INSTAGRAM'DAN AÇIKLAMA YAPILMADI

Kullanıcılar bu sorunun neden yaşandığını araştırıyor. Instagram'dan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

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