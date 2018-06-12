Instagram çöktü mü? Instagrama neden girilmiyor?

Sosyal paylaşım uygulaması instagrama bir süredir erişim sorunu yaşanıyor. Dünya genelinde yüz milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler uygulama Instagram'a bir süredir bazı kullanıcılar erişim sağlanamadı. Saat 20.00 sularında Instagram'a erişim normale dönmeye başladıysa da, halen kullanıcıların bir kısmı uygulamaya giremiyor.

INSTAGRAM'DAN AÇIKLAMA YAPILMADI

Kullanıcılar bu sorunun neden yaşandığını araştırıyor. Instagram'dan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.





