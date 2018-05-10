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Instagram çöktü mü? Sosyal medya sitesine erişim sorunu yaşandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.05.2018 15:59 | Son Güncelleme

Sosyal medya mecraları arasında en çok kullanılanlardan biri olan Instagram'da erişim sorunu yaşandı. Yaklaşık bir saat süren sorun tekrar çözülürken, erişim sorununun bölgesel mi yoksa küresel mi olduğu konusunda açıklama yapılmadı.

Instagram çöktü mü? Sosyal medya sitesine erişim sorunu yaşandı

Instagram'a akşam saatlerinde kısa süreli erişim sorunu yaşandı. Kullanıcıların mobil olarak giriş yapmaya çalıştığında akış yenilenmezken, bilgisayardan giriş yapmak isteyenlerin karşısına da '5xx Server Error' hatası çıktı.

KISITLI BİR KULLANICI KİTLESİ YAŞADI

Kullanıcıların bazıları Instagram hesaplarında sorun yaşamazken, bazı kullanıcılar ise sorun yaşıyor. 'Instagram çöktü mü, Instagram şuan çalışıyor mu?' sorusunun cevabını araştıranların sayısı ise hayli fazla. Instagram'da yaşanan bu problemin dünya genelinde yaşanan bir sorun olduğu düşünülüyor.

HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

Kullanıcılar bu sorunun neden yaşandığını araştırıyor. Instagram'dan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. "Instagram'a erişim sıkıntısı yaşanıyor. Instagram'a neden girilmiyor" sorusu şu an sosyal medyada en çok dillendirilen soru oldu.

SORUN GİDERİLDİ

Kademeli olarak yaklaşık bir saat süren erişim sorunu, saat 16:15 sularında çözüldü.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
instagram çökerse ne yapar bu millet ? aman allahım lütfen çökmesin:( :( diye düşünen bir nesilin sonunu burdan görebiliyorum...
okadar bot sahte hesaptan girerseniz olucağı bu gezizekalılar
sayfam kayboldu napacaz şimdi mağduruz
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