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Instagram çöktü mü? Sosyal medya kullanıcıları isyan etti

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 25.01.2018 21:29 | Son Güncelleme 5 saat önce

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'a ne oldu? Erişim sorunu yaşayan kullanıcılar 'Instagram çöktü mü?' sorusunun yanıtını aradı. Erişim sorunu ve fotoğraf paylaşamama sorunuyla karşılaştıklarını belirten kullanıcılar isyan etti.

Instagram çöktü mü? Sosyal medya kullanıcıları isyan etti

Instagram çöktü mü? Akşam saatlerinde popüler sosyal medya platformunda yaşanan sorun kullanıcıları isyan ettirdi. Instagram hesaplarında sorun yaşayanlar Instagram'a ne olduğunu merak etti. Bir süre sonra normale dönen Instagram'a ne olduğuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

SON GÜNCELLEME YÜZÜNDEN Mİ?

Instagram son güncelleme ile özel mesajlaşan kullanıcıların o an çevirmiçi olup olmadıklarını gösteriyor. Bu özellik sayesinde, sizi takip etmeyen kullanıcıların bile ne zaman çevrimiçi olduklarını görebileceksiniz. Bu son güncellemenin çökmeye neden olduğu iddia edildi.

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