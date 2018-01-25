Instagram çöktü mü? Sosyal medya kullanıcıları isyan etti

Instagram çöktü mü? Akşam saatlerinde popüler sosyal medya platformunda yaşanan sorun kullanıcıları isyan ettirdi. Instagram hesaplarında sorun yaşayanlar Instagram'a ne olduğunu merak etti. Bir süre sonra normale dönen Instagram'a ne olduğuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
SON GÜNCELLEME YÜZÜNDEN Mİ?
Instagram son güncelleme ile özel mesajlaşan kullanıcıların o an çevirmiçi olup olmadıklarını gösteriyor. Bu özellik sayesinde, sizi takip etmeyen kullanıcıların bile ne zaman çevrimiçi olduklarını görebileceksiniz. Bu son güncellemenin çökmeye neden olduğu iddia edildi.
ABD'den ilginç Türkiye açıklaması: DEAŞ'tan gözünü çevirip...
Kız kardeşini sevgilisiyle basınca...
Son dakika Reyhanlı'ya roketli saldırı!
ABD'den son dakika YPG açıklaması: Verdiğimiz silahlarla ilgili...
İstanbul'da metrobüs isyanı! Yolu trafiğe kapattılar
Kapı kaç kere kilitlenmeli? 3 kere kilitleyenler dikkat!
Meral Akşener'den flaş Suriye çıkışı: Derhal Esad ile görüşmelere başlayın
Ömer Faruk Eminağaoğlu CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı
Ünlü oyuncu gözyaşları içinde itiraf etti: İç çamaşırımın içine sıkıştırıyordum
İşte Türkiye'nin şiddet ve cinayet haritası
Okuyucu Yorumları 1 yorum