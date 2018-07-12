Instagram'da artık hesap onaylama daha kolay!

Dünyanın en popüler sosyal paylaşım platformlarından biri olan Instagram, tekrardan yenilikleri ile gündemde. Getirilecek yeni özellik sayesinde artık hesap onaylama süreci çok daha kolay hale getirilecek.
Aylık 1 milyar aktif kullanıcı sayısına ulaşan Instagram, getirdiği yenilikler ile ailesini genişletmeye tüm hızıyla devam ediyor. Sürekli olarak yeni özellikler sunan firma, şimdi de yeni bir test dönemi içerisine girmiş durumda. Henüz belirli bir kitlede test edilen özellik, hesap onaylama sürecinizi daha da kolaylaştıracak.
Yeni getirilecek eklenti sayesinde direkt olarak uygulama içerisinden “hesap onaylama isteği” gönderebilecek. Bu işlemden sonra gerekli incelemeleri yapan Instagram, uygun gördüğü zaman hesabı onaylıyor ve “mavi tik” işaretini veriyor. Süreci çok daha kolay ve etkili hale getirecek gibi duran özelliğin, yakında global olarak herkese açılacağı öngörülmekte.
Henüz test aşamasında olan özelliğin ne zaman sunulacağı ise hala gizemini koruyor maalesef. Bildiğiniz gibi dün de Instagram'a bana soru sor özelliği gelmişti. Gördüğümüz kadarıyla bu özellik şimdiden en çok kullanılan eklentiler arasına girmiş durumda platform üzerinden.
Kaynak: Teknolojioku
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