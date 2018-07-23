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Instagram’da çevrimiçi kullanıcılar öne çıkacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.07.2018 09:56 | Son Güncelleme

Bir süre önce, son aktiflik zamanı özelliğini getiren Instagram, çevirmiçi olan kullanıcılarda Facebook’takinin benzeri yeni bir ibare çıkmasını sağlayacak.

Instagram’da çevrimiçi kullanıcılar öne çıkacak

Popüler sosyal medya platformu, blogunda yaptığı duyuruyla yepyeni bir özelliği kullanıcılara sundu. Halihazırda hareket durumu özelliğiyle, izin veren kullanıcıların son aktiflik tarihini ve hatta o an aktifse bunu görebiliyorsunuz. Ancak firma bunu yetersiz bulmuş olacak ki online olan kullanıcılar için Facebook’takine benzer bir işaret ekledi.

Bu özellikle beraber çevrimiçi kullanıcılarının profil simgelerinin yanında yeşil bir nokta belirecek. Merak etmeyin, istemezseniz aktiflik durumunu kapattığınızda yine kimse sizin çevrimiçi olduğunuzu göremeyecek, ancak tahmin edebileceğiniz üzere siz de göremeyeceksiniz.

Şu sıralar Facebook’taki tepki seçeneklerini hikayelere getirmeye hazırlanan Instagram’ın, Facebook’tan çokça özelliği bünyesine kattığını görüyoruz. Bu bağlamda benzer başka özellikler de önümüzdeki günlerde karşımıza çıkabilir. Her geçen gün yepyeni detaylar kazanan popüler platforma, bakalım ilerleyen dönemde neler eklenecek.

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