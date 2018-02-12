Instagram'da ekran görüntüsü alan yandı!

Testte yer alan kullanıcılar, hikayeye kimler bakmış listesine giderek, fotoğraflarının ekran görüntüsünü alan herkesin yanında yeni bir uyarı logosunu görecek ve böylelikle hikayenin ekran görüntüsünü kim aldığını öğrenebilir hale gelecek.

Instagram yaptığı açıklama göre, “her zaman Instagram’da deneyimi geliştirme yollarını test ediyoruz ve her anı sizin için önemli olan insanlarla paylaşmanızı kolaylaştırıyoruz” diyerek testi kabul ettiği söyleniyor.

Instagram, bu özelliği, tüm kullanıcılara sunup sunmayacağına karar vermeden önce, bu özelliğin etkileşim üzerinde belirgin bir etkisi olup olmadığını da deniyor olabilir. Bu güncelleme sonucu zamanla daha az hikaye izlenebilir. Test aşamasında olan uygulama, ne zaman geleceği belli değil.