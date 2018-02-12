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Instagram'da ekran görüntüsü alan yandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 12.02.2018 13:43 | Son Güncelleme

Instagram, test uygulamasında yer alan kullanıcılar için, bir hikayenin ekran görüntüsünü aldıklarında, o kişinin görebileceği bir uyarı sistemi geliştiriyor.

Instagram'da ekran görüntüsü alan yandı!

Testte yer alan kullanıcılar, hikayeye kimler bakmış listesine giderek, fotoğraflarının ekran görüntüsünü alan herkesin yanında yeni bir uyarı logosunu görecek ve böylelikle hikayenin ekran görüntüsünü kim aldığını öğrenebilir hale gelecek.

Instagram yaptığı açıklama göre, “her zaman Instagram’da deneyimi geliştirme yollarını test ediyoruz ve her anı sizin için önemli olan insanlarla paylaşmanızı kolaylaştırıyoruz” diyerek testi kabul ettiği söyleniyor.

instagram-ekran-goruntusu

Instagram, bu özelliği, tüm kullanıcılara sunup sunmayacağına karar vermeden önce, bu özelliğin etkileşim üzerinde belirgin bir etkisi olup olmadığını da deniyor olabilir. Bu güncelleme sonucu zamanla daha az hikaye izlenebilir. Test aşamasında olan uygulama, ne zaman geleceği belli değil.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
kimden neden korkalım anlamıyorum.öğrenirse öğrensin.kimse görmesin istiyorlarsa paylaşmasınlar
Bizim millet başka telefonla kendi ekranının resmini çeker gene alır. Bize sökmez o işler :)
BELKİ GÜZEL BİŞEY PAYLAŞMIŞTIR HOŞUMA GİTMİŞTİR EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALMIŞIMDI NE VAR BUNDA . NAMUS MESELESİ HALİNE GETİRDİNİZ
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