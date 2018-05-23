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Instagram'da yeni dönem! Merak edilen özellik geldi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.05.2018 18:39 | Son Güncelleme

Popüler sosyal ağ, kullanıcıların paylaşımlarını görmek istemedikleri arkadaşlarını takip etmeyi bırakmadan sessize almalarını sağlayan yeni özelliğini devreye soktu.

Instagram'da yeni dönem! Merak edilen özellik geldi

Instagram tarafından kullanıma sunulan yeni sessize alma özelliği, kullanıcıların paylaşımlarının uygulamada görünmesini engellerken, onları takipten çıkarmayı gerektirmiyor.

Sessize almak istediğiniz kullanıcının profil sayfasına giderek, ekranın sağ üst köşesindeki ikonun altından ‘Sessize Al’ seçeneğini işaretlemeniz yeterli. Sessize alınan kullanıcıların paylaşımları haber akışınızda görünmeyecek ve onları sessize aldığınıza dair herhangi bir bildirim almayacaklar.

insatgram

Sessize alma işlemini aynı ekrandan Hikayeler için de uygulamak mümkün ancak yine de sessize aldığınız kişiler tarafından bir hikayede etiketlendiğinizde bildirim alacaksınız. Kademeli olarak kullanıcılara sunulmaya başlanan özelliğin önümüzdeki birkaç hafta içerisinde tüm Instagram severlerin kullanımına açılması bekleniyor.

ınstagram

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