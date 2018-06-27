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Instagram görüntülü görüştürme yapmaya başladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.06.2018 12:13 | Son Güncelleme

Instagram'ın geçtiğimiz aylarda duyurduuğu görüntülü konuşma özelliği kullanıma sunuldu.

Instagram görüntülü görüştürme yapmaya başladı

Son aylarda atağa kalkan ve birbiri ardına yeni özellik ve fonksiyonları kullanıma sunan Facebook'un sahibi olduğu Instagram, görüntülü konuşma özelliğini hayata geçirdi. Ocak ayından bu yana gelmesi beklenen yeni özellik sayesinde Instagram bir nevi görüntülü konuşma uygulaması haline geliyor.

Instagram görüntülü konuşma nasıl kullanılır?

Instagram'da bu özelliği kullanmak için öncelikle en güncel sürümün telefonunuzda yüklü olduğunu emin olmanız gerekiyor. Türkiye'deki kullanıcılar için de aktif olan özelliği Direct sayfasında istediğiniz bir kullanıcının ismine tıklayarak sağ üst köşede görünen video kamera ikonu ile gerçekleştiriyorsunuz. Yani Instagram üzerinde görüntülü görüşme yapmak isterseniz öncelikle o kişiyle mesajlaştığınız menüye girmeniz gerekiyor.

Yeni özellik bire bir görüntülü görüşme imkanı sunduğu gibi 4 kişiye kadar grup video görüşme de yapılabiliyor. Yeni özellik ile beraber AR bazı video efektleri de kullanıma sunuldu. Yeni özellikleri güncelleme yapan her uygulama sahibi telefonunda kullanmaya başlayabiliyor.

Oldukça kolay bir şekide kullanılan Instagram görüntülü görüşme özelliği Türkiye'de de kullanıma sunuldu. Eğer telefonunuzdaki uygulamada bu özellik aktif değilse gerekli güncellemeleri yapmanızı öneririz.

Kaynak: Teknolojioku

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