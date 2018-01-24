Instagram Hikayeler için yeni bir dönem başladı!

GIPHY ile entegrasyonu ile kullanıcılara sunulan bu özellik ile şu anda sadece GIPHY kütüphanesinde bulunan GIF’leri kullanma şansı sunuluyor. Instagram yakın zamanda kullanıcıların karşısına önemli bir yenilik ile daha çıkacak.

Instagram Hikayeler için GIF özelliği kullanıma sunuldu!

GIPHY ile entegrasyonu ile kullanıcılara sunulan bu özellik ile sadece GIPHY kütüphanesinde bulunan GIF’leri kullanma şansı sunuluyor. Instagram yakın zamanda kullanıcıların karşısına önemli bir yenilik ile daha çıkacak.

Hikayelere GIF eklemek için, Hikayeler bölümünün üst kısmındaki yer alan Çıkartmalar kısmına tıklamak gerekiyor. Sonrasında yeni GIF seçeneğini tıkladıktan sonra, açılan GIF kütüphanesi içerisinden tercih yapabilirsiniz.

iOS ve Android uygulamasında kullanıma sunulan bu özelliğin, kısa bir süre içerisinde tüm dünya genelinde bulunan kullanıcılara ulaşması bekleniyor.