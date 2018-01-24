HABER

Instagram Hikayeler için yeni bir dönem başladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 24.01.2018 10:02 | Son Güncelleme 6 saat önce

Instagram için uzun süredir beklenilen güncelleme yayınlandı ve böylece Instagram Hikayeler için GIF desteği kullanıma sunuldu. Bu sayede Hikayeler bölümünde artık ek bir programa gerek kalmadan GIF paylaşılabiliyor.

Instagram Hikayeler için yeni bir dönem başladı!

GIPHY ile entegrasyonu ile kullanıcılara sunulan bu özellik ile şu anda sadece GIPHY kütüphanesinde bulunan GIF’leri kullanma şansı sunuluyor. Instagram yakın zamanda kullanıcıların karşısına önemli bir yenilik ile daha çıkacak.

Instagram Hikayeler için GIF özelliği kullanıma sunuldu!

GIPHY ile entegrasyonu ile kullanıcılara sunulan bu özellik ile sadece GIPHY kütüphanesinde bulunan GIF’leri kullanma şansı sunuluyor. Instagram yakın zamanda kullanıcıların karşısına önemli bir yenilik ile daha çıkacak.

Hikayelere GIF eklemek için, Hikayeler bölümünün üst kısmındaki yer alan Çıkartmalar kısmına tıklamak gerekiyor. Sonrasında yeni GIF seçeneğini tıkladıktan sonra, açılan GIF kütüphanesi içerisinden tercih yapabilirsiniz.

iOS ve Android uygulamasında kullanıma sunulan bu özelliğin, kısa bir süre içerisinde tüm dünya genelinde bulunan kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

Sosyal medyada paylaşım yaparken dikkat! Artık cezası var...
Hikayeyi paylaşma özelliğine kavuştu
Instagram için saldırı uyarısı: Instagram hesabı nasıl korunur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
teknoloji sosyal medya GIF özelliği instagram hikayeler

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da kar yağışı sürprizi! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

İstanbul'da kar yağışı sürprizi! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

Benzine zam geliyor

Benzine zam geliyor

Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var

Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var

Eto'o için dudak uçuklatan teklif

Eto'o için dudak uçuklatan teklif

Yeşilçam'ın 'Sezercik'ine şok suçlamada flaş gelişme

Yeşilçam'ın 'Sezercik'ine şok suçlamada flaş gelişme

Antalyaspor Nasri ile yolları ayırdı

Antalyaspor Nasri ile yolları ayırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünya benzeri yaşam koşullarına sahip iki gezegen keşfedildi

Dünya benzeri yaşam koşullarına sahip iki gezegen keşfedildi

OnePlus kullanıcısı tehlike altında

OnePlus kullanıcısı tehlike altında

iPhone X’ten beklentilerini düşürdü

iPhone X’ten beklentilerini düşürdü

Kulaklık girişinden o da vazgeçiyor

Kulaklık girişinden o da vazgeçiyor

Telefonu kurcalarken zengin oldu! Google’dan iyi haberler geldi…

Telefonu kurcalarken zengin oldu! Google’dan iyi haberler geldi…

Asistan robot işten kovuldu! İşte kovulan ilk robot Fabio

Asistan robot işten kovuldu! İşte kovulan ilk robot Fabio

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.