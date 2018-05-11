Instagram hikayelerinde ‘emoji’ devrimi!

İnstagram Hikayeler’de anket özelliğini çok önceden yayına almıştı. Günümüzde oldukça fazla kullanılan Instagram’daki anketler yeni bir güncelleme aldı. Güncelleme ile birlikte Instagram’dai anketleri emojilerle yanıtlamak artık mümkün hale geldi.

INSTAGRAM EMOJİ KAYDIRMA ÇIKARTMASINI KULLANIMA SUNDU

Instagram’ın İOS ve Android için yayınlanan güncellemesi ile kullanıma sunulan emoji kaydırma çıkartması sayesinde kullanıcılar, emojisini anket sahibinin seçtiği anketleri emojilerle cevaplandırabiliyor. Özellikle çok sayıda takipçiye sahip olan hesapların günlerdir kullandığı yeni emoji anketleri, şimdiden birçok kişinin beğenisini kazanmış durumda.

INSTAGRAM HİKAYELER’E EMOJİ ANKETLERİ NASIL EKLENİR?

Yeni emoji anketlerini kullanabilmek için hikaye eklerken, alttan yukarıya doğru kaydırdığınızda çıkan menüden emoji kaydırma çıkartmasını bulmanız gerekiyor. Çıkartmanın üstüne tıklayınca hikayenizde bir emoji anketi beliriyor. Anketin sorusunu ve emojisini buradan özelleştirebiliyorsunuz. Hepsi bu kadar. Eğer hemencecik bir emoji anketi yapmak istiyorsanız, Instagram uygulamanızı güncellemeniz yeterli.



