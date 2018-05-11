HABER

Instagram hikayelerinde ‘emoji’ devrimi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.05.2018 20:19 | Son Güncelleme

Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram yeni özelliğini kullanıma sundu. Instagram son olarak Instagram hikayelerindeki anketlere emoji ile katılma özelliğini ekledi.

Instagram hikayelerinde ‘emoji’ devrimi!

İnstagram Hikayeler’de anket özelliğini çok önceden yayına almıştı. Günümüzde oldukça fazla kullanılan Instagram’daki anketler yeni bir güncelleme aldı. Güncelleme ile birlikte Instagram’dai anketleri emojilerle yanıtlamak artık mümkün hale geldi.

INSTAGRAM EMOJİ KAYDIRMA ÇIKARTMASINI KULLANIMA SUNDU

Instagram’ın İOS ve Android için yayınlanan güncellemesi ile kullanıma sunulan emoji kaydırma çıkartması sayesinde kullanıcılar, emojisini anket sahibinin seçtiği anketleri emojilerle cevaplandırabiliyor. Özellikle çok sayıda takipçiye sahip olan hesapların günlerdir kullandığı yeni emoji anketleri, şimdiden birçok kişinin beğenisini kazanmış durumda.

ınstagram

INSTAGRAM HİKAYELER’E EMOJİ ANKETLERİ NASIL EKLENİR?

Yeni emoji anketlerini kullanabilmek için hikaye eklerken, alttan yukarıya doğru kaydırdığınızda çıkan menüden emoji kaydırma çıkartmasını bulmanız gerekiyor. Çıkartmanın üstüne tıklayınca hikayenizde bir emoji anketi beliriyor. Anketin sorusunu ve emojisini buradan özelleştirebiliyorsunuz. Hepsi bu kadar. Eğer hemencecik bir emoji anketi yapmak istiyorsanız, Instagram uygulamanızı güncellemeniz yeterli.

AK Parti'de sahte aday krizi!AK Parti'de sahte aday krizi!
İzmir'de operasyon! 96 kişi için gözaltı kararıİzmir'de operasyon! 96 kişi için gözaltı kararı
15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
instagram emoji instagram hikayeler Instagram anket uygulamalar

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!

24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Arkadaşı onu bu halde görünce hemen kameraya sarıldı!

Arkadaşı onu bu halde görünce hemen kameraya sarıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Xiaomi Mi 7’yi boşverin! Xiaomi Mi 8 geliyor

Xiaomi Mi 7’yi boşverin! Xiaomi Mi 8 geliyor

ASUS ROG oyun telefonu çıkartacak!

ASUS ROG oyun telefonu çıkartacak!

Elon Musk konuştu! Tesla Türkiye’ye mi geliyor?

Elon Musk konuştu! Tesla Türkiye’ye mi geliyor?

Ekranın telefonu olmuş: Lenovo Z5 tamamen ekrandan oluşacak!

Ekranın telefonu olmuş: Lenovo Z5 tamamen ekrandan oluşacak!

Yine sızdı: Galaxy Note 9 Geekbench’te kendini gösterdi

Yine sızdı: Galaxy Note 9 Geekbench’te kendini gösterdi

Müjde! YouTube’un göz kamaştıran özelliği iPhone’a geldi

Müjde! YouTube’un göz kamaştıran özelliği iPhone’a geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.