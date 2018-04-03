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Instagram kullanıcılarına kötü haber! Apple Watch uygulamasını kapatıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.04.2018 17:25 | Son Güncelleme

Instagram kullanıcılarına kötü haber... Milyonlarca insanın sosyal medyadaki tercihi Instagram, Apple'ın akıllı saati için geliştirdiği Watch uygulamasını mağazadan kaldırdı.

Instagram kullanıcılarına kötü haber! Apple Watch uygulamasını kapatıldı

Instagram, Apple Watch uygulamasını mağazadan kaldırdı. Uygulamanın yayınlanan 39.0 sürümü güncellemesiyle birlikte akıllı saat entegrasyonu sona erdi.

9t05Mac, Instagram’ın Apple Watch uygulamasının kaldırılma sebebinin Apple’ın 1 Nisan’dan itibaren devreye soktuğu yeni kısıtlamalar olabileceğine dikkat çekti.

ABD’li teknoloji devi, bu tarihten itbaren tüm Apple Watch uygulamasının watchOS 2 ya da yeni SDK’ları kullanmalarını zorunlu tutuyordu. Akıllı saat için geliştirilen yeni uygulamalar ise watchOS 4 SDK’sı ile geliştirilmek zorunda.

Instagram’ın Apple Watch uygulaması akıllı saat için yayınlanan eski bir uygulama geliştirme seti olan WatchKit 1.0’a dayanıyordu ve bu nedenle video oynatma ve 4G bağlantı gibi özelliklerden mahrumdu.

Instagram, Apple Watch uygulamasını kaldıran tek popüler servis değil. Daha önce Twitter, Google, Amazon ve Slack de aynı yolu izlemişlerdi.

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Anahtar Kelimeler:
instagram Apple Watch teknoloji Apple Mağaza

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