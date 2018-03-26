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Instagram Mesajlaşma için özel bir uygulama geliştirdi: Direct!

Enes Usta Enes Usta
TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.03.2018 15:05 | Son Güncelleme

Snapchat gibi direkt kamera ile açılan Instagram’ın harici mesajlaşma uygulaması 6 ülkede pilot olarak yayınlandı. Türkiye, Şili, İsrail, İtalya, Portekiz ve Uruguay’da App Store ve Google Play Store’dan indirilebiliyor. Uygulamayı yüklediğinizde, gelen kutusu sekmesi Instagram uygulamasından kayboluyor ve yalnızca Direct uygulamasından gelen ve gönderdiğiniz mesajlarınıza ulaşabiliyorsunuz.

Instagram Mesajlaşma için özel bir uygulama geliştirdi: Direct!

Bir uygulamada hem Instagram gönderilerine göz atıp hem de mesajlaşma yapabiliyorken, bunlar için artık iki uygulamaya birden ihtiyacımız olacak. Bu kullanıcılara Facebook’u hatırlattı. Facebook mesajlaşma için Messenger uygulamasını getirmiş, İlk aşamada zorunlu kılınmayan uygulama daha mesajlaşabilmek için indirilmesi zorunlu kılınmıştı.
Büyük tepkiyle karşılanan uygulamanın bu 3 yıllık sürecin sonunda ise kullanıcı sayısının 500 milyonu aştığı görülmüştü

Instagram’ın orijinal uygulaması içinden yapılan Direct yönlendirmesi de uygulamanın bu yönde gelişeceğini gösteriyor.

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Direct Nasıl Kullanılacak? Direct Gizlilik Ayarları Nasıl Yapılır?

Instagram Direct kamerası üzerinden geçici bir fotoğraf veya video paylaştığınızda, mesajı alanların görüntüleme şekline siz karar verebiliyorsunuz.

Mesajınızı alan kişilere ise 3 seçenek sunulacak. Bu seçenekler şunlar; Kullanıcı geçici fotoğraf veya videoyu sadece bir kere görüntüleyebilir, geçici olarak cevap verebilir ya da sohbet penceresinde kalıcı bir küçük resim olarak görebilir.

Mesajlar ilk kez görüntüledikten hemen sonra cevaplanabiliyor. Eğer mesajı görüntüledikten sonra başka bir ekrana geçer ya da uygulamayı kapatırsanız cevap verme hakkınızı kaybediyorsunuz.

Mesajı gönderen kişi ise mesajı cevapladığınızda bunu görebiliyor. Instagram konu hakkında tüm bu güncellemeler insanların arkadaşlarıyla Direct’te paylaştıkları gönderiler üzerinde daha fazla söz sahibi olmaları için tasarlandığını açıklandı.

Instagram’ın Direct uygulaması işletmelerin müşteri hizmetleri kontrolünü sağlarken, özel mesajlaşma trafiğini de yönetmek için kimi kullanıcılara avantaj sağlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Migrants clandestins direct mesajlaşma teknoloji

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