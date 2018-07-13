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Instagram çöktü? Instagram'a neden erişilemiyor? (16 Temmuz 2018)

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.07.2018 21:55 | Son Güncelleme

Instagram çöktü! Sosyal medya mecraları arasında en çok kullanılanlardan biri olan Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Pek çok kullanıcı 'Instagram çöktü mü? Instagrama ne oldu? Instagrama neden girilmiyor?' sorularının yanıtını merak ederken konuyla ilgili açıklama yapılmadı. BTK da Instagram'ın çökmesiyle ilgili henüz açıklama yapmadı.

Instagram çöktü? Instagram'a neden erişilemiyor? (16 Temmuz 2018)

Instagram çöktü! Kullanıcılar Instagram'a neden girilemediğini merak ediyor. Çok sayıda kullanıcı Instagram'a neden girilemiyor sorusunun cevabını aramaya başladı.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİLEMİYOR?

Instagram'a neden girilemediğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Instagram'ın masaüstü sürümünde kullanıcılar 'Server hatası' ile karşılaşıyor. Bu hata erişim sorununun küresel bazda olduğu gösterdi.

BTK'DAN INSTAGRAMIN ÇÖKMESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILMADI

BTK da Instagram'ın çökmesiyle ilgili henüz açıklama yapmadı. BTK, daha önce yaşanan Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerindeki erişim sorunlarında hemen açıklama yapıyordu.

INSTAGRAM'A ERİŞİM YENİDEN SAĞLANDI

Yaklaşık yarım saat süren problem, saat 22:10 sularında düzeldi ve Instagram'a erişim yeniden salandı.

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
İnşallah bir daha açılmaz
inşallah nerede o günler neymiş bana soru sor
oh ne güzel
çok ta tınnnnn
tüm kötülüklerin anası ınstıgram ne dönüyorsa orda dönüyor
çöktü
geçmiş olsun bir çok kişinin eköek kapısıydı
sanırım bölgesel sorun var ben hiç sorun yaşamadım
vikipedi hala yasaklı bu arada. Biraz da bunun haberini yapın
ekonomi çökmüş insta çökse ne olur... 6 7 yil once bulgar parasindan degerli olan paramiz simdi 3 kat degersiz olmus
BİRİ ÇÖKER BİRİNİ AÇARLAR BİZDE BU SANAL ALEM AŞKI OLDUKTAN SONRA ...
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