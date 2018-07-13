Instagram çöktü? Instagram'a neden erişilemiyor? (16 Temmuz 2018)

Instagram çöktü! Kullanıcılar Instagram'a neden girilemediğini merak ediyor. Çok sayıda kullanıcı Instagram'a neden girilemiyor sorusunun cevabını aramaya başladı.
Instagram'a neden girilemediğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Instagram'ın masaüstü sürümünde kullanıcılar 'Server hatası' ile karşılaşıyor. Bu hata erişim sorununun küresel bazda olduğu gösterdi.
BTK da Instagram'ın çökmesiyle ilgili henüz açıklama yapmadı. BTK, daha önce yaşanan Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerindeki erişim sorunlarında hemen açıklama yapıyordu.
Yaklaşık yarım saat süren problem, saat 22:10 sularında düzeldi ve Instagram'a erişim yeniden salandı.
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