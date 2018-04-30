Instagram, yeni güncellemesi ile yeteneklerini ‘dörde’ katlayacak!

Instagram oldukça üretken bir şirket. Şirket, her ne kadar tasarım anlamında uygulamasında bir değişiklik yapmasa da her güncelleme ile uygulamasına en az bir yenilik ekliyor. Instagram, sıradaki güncellemesi için ise tam dört yeni özellik üstünde çalışıyor.

VARAN 1: INSTAGRAM’A YAVAŞ ÇEKİM MODU GELİYOR



Instagram’ın yeni özelliklerinden ilki yavaş çekim modu. Bu mod sayesinde hiçbir uygulamaya gerek kalmadan, doğrudan Instagram üzerinden yavaş çekim videolar çekilebilecek. Bu modun eklenmesiyle kullanıcılar telefonun kendi kamera uygulaması yerine sadece Instagram üzerinden video çekerek zamandan tasarruf sağlayacak.

VARAN 2: INSTAGRAM’DA GÖRMEK İSTEMEDİĞİNİZ KİŞİYİ SESSİZE ALIN



Instagram’ın diğer bir yeniliği ise sessize alma özelliği olacak. Bu özellik sayesinde tıpkı Twitter’da olduğu gibi takip ettiğiniz kişiyi sessize alabileceksiniz. Böylece kişiyi takipten çıkmadan sessize alarak gönderilerinin ve bildirimlerinin ana sayfada görüntülenmesine engel olacaksınız. Bu özellik oldukça işe yarayacak bir özellik.