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Instagram, yeni güncellemesi ile yeteneklerini ‘dörde’ katlayacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.04.2018 19:51 | Son Güncelleme

Facebook’un sahibi olduğu Instagram, uygulamasını geliştirmeye devam ediyor. Instagram uygulamasına ekleyeceği dört yeni özellik ile Instagram deneyimini dörtle çarpacak. Uygulama, tüm fotoğraf ve video uygulamalarının pabucunu dama atacak.

Instagram, yeni güncellemesi ile yeteneklerini ‘dörde’ katlayacak!

Instagram oldukça üretken bir şirket. Şirket, her ne kadar tasarım anlamında uygulamasında bir değişiklik yapmasa da her güncelleme ile uygulamasına en az bir yenilik ekliyor. Instagram, sıradaki güncellemesi için ise tam dört yeni özellik üstünde çalışıyor.

VARAN 1: INSTAGRAM’A YAVAŞ ÇEKİM MODU GELİYOR

Instagram’ın yeni özelliklerinden ilki yavaş çekim modu. Bu mod sayesinde hiçbir uygulamaya gerek kalmadan, doğrudan Instagram üzerinden yavaş çekim videolar çekilebilecek. Bu modun eklenmesiyle kullanıcılar telefonun kendi kamera uygulaması yerine sadece Instagram üzerinden video çekerek zamandan tasarruf sağlayacak.

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VARAN 2: INSTAGRAM’DA GÖRMEK İSTEMEDİĞİNİZ KİŞİYİ SESSİZE ALIN

Instagram’ın diğer bir yeniliği ise sessize alma özelliği olacak. Bu özellik sayesinde tıpkı Twitter’da olduğu gibi takip ettiğiniz kişiyi sessize alabileceksiniz. Böylece kişiyi takipten çıkmadan sessize alarak gönderilerinin ve bildirimlerinin ana sayfada görüntülenmesine engel olacaksınız. Bu özellik oldukça işe yarayacak bir özellik.

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VARAN 3: FACEBOOK’UN EMOJİ ÖZELLİĞİ INSTAGRAM’A EKLENECEK

Uygulamanın üçüncü yeniliği hikayelere gelecek. Artık hikayelere emojilerle cevap vermek mümkün olacak. Bilmeyenler için belirtelim; Emojilerle yanıt verme özelliği halihazırda Facebook’ta bulunan bir özellik. Anlaşılan Facebook bir özelliğini daha Instagram ile paylaşmış.

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VARAN 4: GEÇMİŞ HİKAYELERİ GÖRMEK ARTIK MÜMKÜN

Instagram’ın dördüncü ve son yeniliği ise yine Instagram hikayelere gelecek. Geçmişte kalan hikayeler, Instagram tarafından bir tür takvim haline getirilecek. Bu takvim sayesinde kullanıcılar geçmişte paylaştıkları tüm hikayeleri görebilecek. Bu takvim sadece kullanıcılar tarafından görülebilecek.

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INSTAGRAM YENİLİKLERİ NE ZAMAN EKLENECEK?

Instagram’ın yenilikleri şimdilik test ediliyor. Yapılan test işlemlerinden sorunsuz geçerse, yeni dört özellik Instagram’ın İOS ve Android için yayınlanacak güncellemesine eklenecek. Ancak özelliklerin ne zaman ekleneceği kesin olarak bilinmiyor.

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