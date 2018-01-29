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Instagram'da GIF paylaşımı nasıl yapılır?

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 29.01.2018 16:47 | Son Güncelleme 13 dakika önce

Instagram'a gelen GIF paylaşma özelliği geldi; ancak pek çok kullanıcı bu yeni özelliğin farkında değil. Peki Instagram'da GIF nasıl paylaşılır?

Instagram'da GIF paylaşımı nasıl yapılır?

Instagram'a son güncellemeyle birlikte gelen GIF paylaşma özelliği kullanıcılardan ilgi görüyor; ancak pek çok kullanıcı bu özellikten habersiz uygulamayı kullanmaya devam ediyor. Peki Instagram'da GIF nasıl paylaşılır?

İlk olarak Instagram uygulamamızı açıyoruz ve uygulamanın alt kısmında yer alan ortadaki + butonuna dokunuyoruz.

İlk olarak Instagramda gif paylaşmak için yapmanız gereken şey, sahip olduğunuz gif dosyasını video formatına dönüştürmek. Biz, bu işlem için cloudconvert.com websitesini kullanacağız. Telefonumuzda veya bilgisayarımızda bulunan dosyayı siteye yükleyerek .mp4 formatına dönüştüreceğiz.

İlk olarak adres tarayıcımıza cloudconvert.com yazarak ilgili websitesine gidiyoruz. Select Files butonuna basarak, cihazımızda bulunan .gif dosyasını seçiyoruz. Dosyayı seçtikten sonra karşımıza çıkan gif butonuna tıklıyoruz.

Daha sonrasında Video –> mp4 seçeneklerine tıklıyoruz. Ardından Start Conversion butonuna tıklıyoruz. İşlem, internet hızı ve dosya büyüklüğüne göre belli bir vakit alabilir.

İşlem tamamlandıktan sonra Download butonuna tıklıyoruz.

Dosya telefonumuza indirildikten / aktarıldıktan sonra yukarıda yer alan Instagramda video paylaşma yönergelerini izleyerek gif videomuzu Instagram’da başarıyla paylaşmış oluyoruz.

Not: iOS işletim sistemine sahip cihazlarda .gif dosyasını ilgili web sitesine yükleyebiliyor ancak işletim sistemindeki sınırlandırmalar yüzünden oluşturulan .mp4 dosyasını indiremiyorsunuz. Dolayısıyla iOS işletim sistemli bir mobil cihaz kullanıyorsanız, dosya çevirme işlemini bilgisayarınızda yapıp daha sonrasında oluşturulan dosyayı telefonunuza aktarmanız gerekmektedir.

Android işletim sistemli mobil cihazlarda böyle bir sorun bulunmamaktadır.

Adım adım resimli olarak sizlere anlattığımız Instagramda video paylaşma ve Instagram gif paylaşma işlemleri hakkında takıldığınız bir nokta veya yapamadığınız bir durum olursa, aşağıda yorumlarda yazmaktan lütfen çekinmeyin.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji instagram gif paylaşımı

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