Instagram'da GIF paylaşımı nasıl yapılır?

Instagram'a son güncellemeyle birlikte gelen GIF paylaşma özelliği kullanıcılardan ilgi görüyor; ancak pek çok kullanıcı bu özellikten habersiz uygulamayı kullanmaya devam ediyor. Peki Instagram'da GIF nasıl paylaşılır?

İlk olarak Instagram uygulamamızı açıyoruz ve uygulamanın alt kısmında yer alan ortadaki + butonuna dokunuyoruz.

İlk olarak Instagramda gif paylaşmak için yapmanız gereken şey, sahip olduğunuz gif dosyasını video formatına dönüştürmek. Biz, bu işlem için cloudconvert.com websitesini kullanacağız. Telefonumuzda veya bilgisayarımızda bulunan dosyayı siteye yükleyerek .mp4 formatına dönüştüreceğiz.

İlk olarak adres tarayıcımıza cloudconvert.com yazarak ilgili websitesine gidiyoruz. Select Files butonuna basarak, cihazımızda bulunan .gif dosyasını seçiyoruz. Dosyayı seçtikten sonra karşımıza çıkan gif butonuna tıklıyoruz.

Daha sonrasında Video –> mp4 seçeneklerine tıklıyoruz. Ardından Start Conversion butonuna tıklıyoruz. İşlem, internet hızı ve dosya büyüklüğüne göre belli bir vakit alabilir.