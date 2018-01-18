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Instagram’da 'stalk' yapanlar için kötü haber

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 18.01.2018 12:13 | Son Güncelleme 3 saat önce

Sosyal medyanın hayatın ciddi bir parçası haline gelmesiyle birçok kişi için sosyal medya gerçek hayat kadar önem arz ediyor. Instagram'a gelecek son güncellemeyle haberleri olmadan başkalarının fotoğraflarını kaydetmek tarih oluyor. İşte "stalk" yapanları üzecek gelişme...

Instagram’da 'stalk' yapanlar için kötü haber

Geçtiğimiz yıl Instagram’a gelen hikayeler özelliği birçok kişi tarafından sevilerek kullanılıyor. Son haberlere göre Instagram hikayeler fonksiyonuna çok yakında yeni bir özellik geliyor. Normalde Instagram hikayeler kısmına koyduğunuz bir görsel veya video 24 saat içerisinde silinir.

Sosyal medyada paylaşım yaparken dikkat! Artık cezası var...

STALK YAPANLAR YANDI!

Instagram'da bu gönderileri kaydetme gibi bir şansınız olmadığı için muhtemelen screenshot(ekran görüntüsü) alarak fotoğraflarınızı kaydediyorsunuz. Bu işlemi yalnızca kendi fotoğraflarınız için yapıyorsanız sıkıntı yok, ancak başka kişilerin fotoğraflarını da ekran görüntüsü ile alan kişileri pek de hoş olmayacak bildirimler bekliyor. Instagram, çok yakında gelecek güncelleme ile birlikte, hikayelerde bir kişinin ekran görüntüsünü alırsanız o kişiye bildirim gitmesini sağlayacak. Yani, eski sevgilinizi stalklamak için bir arkadaşınızın sizin için fotoğrafın görüntüsünü alması pek hoş olmayacak sonuçlar doğuracaktır.

INSTAGRAM ÖNCE UYARACAK…

Shiftdelete tarafından aktarılan habere göre Instagram öncesinde sizi uyarmayı ihmal etmiyor. Güncelleme geldikten sonra alacağınız ilk ekran görüntüsünde karşınıza bir bildirim çıkaran ve bundan sonra aldığınız ekran görüntülerini fotoğrafın gerçek sahibine haber vereceğini söyleyen Instagram, kullanıcıya bu uyarıyı çıkardığı ilk seferde, kopyalanan fotoğrafın sahibine haber vermiyor.

Hikayeyi paylaşma özelliğine kavuştu

SON GÖRÜLME ÖZELLİĞİ

Instagram’da direct'e girdiğinizde mesajlaştığınız kişilerin en son ne zaman aktif olduğunu görebilme özelliği de getirildi. Bu özelliği tıpkı WhatsApp'ta olduğu gibi kapatmak mümkün ama kapatıldığı takdirde başkalarının en son ne zaman aktif olduğunu göremiyorsunuz.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji sosyal medya stalk

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
SADECE İNSTAGRAM DEĞİL BÜTÜN SOSYAL MEDYADA OLMASI GEREKEN BI OZELLIK ARKADASINDA OLSA SENDEN HABERSIZ ALAMASIN HIC BIRSEYI
Dolaylı Yoldan Yaparlar Bunu
Fake hesap açar yine yaparlar
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