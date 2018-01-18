Instagram’da 'stalk' yapanlar için kötü haber

Geçtiğimiz yıl Instagram’a gelen hikayeler özelliği birçok kişi tarafından sevilerek kullanılıyor. Son haberlere göre Instagram hikayeler fonksiyonuna çok yakında yeni bir özellik geliyor. Normalde Instagram hikayeler kısmına koyduğunuz bir görsel veya video 24 saat içerisinde silinir.

STALK YAPANLAR YANDI!

Instagram'da bu gönderileri kaydetme gibi bir şansınız olmadığı için muhtemelen screenshot(ekran görüntüsü) alarak fotoğraflarınızı kaydediyorsunuz. Bu işlemi yalnızca kendi fotoğraflarınız için yapıyorsanız sıkıntı yok, ancak başka kişilerin fotoğraflarını da ekran görüntüsü ile alan kişileri pek de hoş olmayacak bildirimler bekliyor. Instagram, çok yakında gelecek güncelleme ile birlikte, hikayelerde bir kişinin ekran görüntüsünü alırsanız o kişiye bildirim gitmesini sağlayacak. Yani, eski sevgilinizi stalklamak için bir arkadaşınızın sizin için fotoğrafın görüntüsünü alması pek hoş olmayacak sonuçlar doğuracaktır.

INSTAGRAM ÖNCE UYARACAK…

Shiftdelete tarafından aktarılan habere göre Instagram öncesinde sizi uyarmayı ihmal etmiyor. Güncelleme geldikten sonra alacağınız ilk ekran görüntüsünde karşınıza bir bildirim çıkaran ve bundan sonra aldığınız ekran görüntülerini fotoğrafın gerçek sahibine haber vereceğini söyleyen Instagram, kullanıcıya bu uyarıyı çıkardığı ilk seferde, kopyalanan fotoğrafın sahibine haber vermiyor.

SON GÖRÜLME ÖZELLİĞİ

Instagram’da direct'e girdiğinizde mesajlaştığınız kişilerin en son ne zaman aktif olduğunu görebilme özelliği de getirildi. Bu özelliği tıpkı WhatsApp'ta olduğu gibi kapatmak mümkün ama kapatıldığı takdirde başkalarının en son ne zaman aktif olduğunu göremiyorsunuz.