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Instagram'dan mavi balina oyunu için büyük önlem!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 24.01.2018 17:12 | Son Güncelleme 1 saat önce

Mavi Balina oyununa karşı bir önlem de Instagram'dan geldi. Uygulama, arama bölümünden etiket olarak "bluewhale" arandığında kullanıcısına destek mesajı gönderiyor.

Instagram'dan mavi balina oyunu için büyük önlem!

Mavi Balina isimli oyun tehlike saçıyor. Bunun farkında olan kuruluşlar da kendince önlemlerini alıyor. Oyunculara 50 günlük bir süre zarfını içeren görev listesi oluşturulduktan sonra, oyunculardan bu görevleri yine 50 gün içerisinde bitirmesi bekleniyor. Ancak bu oyunun görevleri diğer oyunlardan farklı. Çünkü gönderilen görevlerde "kolunu, damarlarını kesmeyecek şekilde çiz" gibi, "parmağınıza sürekli iğne batırın" gibi görevler veriliyor. Ve oyunun son görevinde yani 50. günün sonunda ise oyuncudan intihar etmesi isteniyor. Ayrıca şu ana kadar 130'dan fazla insan, bu oyun yüzünden intihar etmiş durumda. Sözde oyunun geliştiricisi oyunculara bir link gönderiyor ve oyuncular o linke tıkladıkları anda tüm kişisel bilgileri çalınıyor. Bu sayede şantaja gidiliyor ve oyunun sonunda intiharlar gerçekleşiyor.

Sosyal medya platformlarından Instagram da önlemini almış durumda. Şirket, kullanıcılar "bluewhale" etiketini aradığında, kullanıcılara psikolojik desteksağlayabileceklerine dair bir mesaj gönderiyor. Ayrıca kullanıcılar etiketi aradıktan sonra tekrardan "Gönderileri Yine de Gör" adlı bir seçenek de sunuluyor. Anlayacağınız Instagram, kullanıcılarını, bu oyun için 2 kez düşünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji mavi balina

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