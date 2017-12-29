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Instagram'ın yeni özelliği büyük tepki çekti

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 29.12.2017 00:58 | Son Güncelleme 1 saat önce

Instagram kullanıcıları, uygulama güncellendikten sonra 'önerilen' içeriğin ana ekranda görüntülenmeye başlaması üzerine, yeni özelliği eleştirdi.

Instagram'ın yeni özelliği büyük tepki çekti

Instagram'ın yeni güncellemesinin sayesinde uygulamada, kullanıcının arkadaşlarının beğenmiş oldukları kayıtlar ana ekranda görüntüleniyor. Instagram, güncellenen uygulamanın geçici olarak devre dışı bırakılmasını önermiş olsa da bu yeni özellik, birçok kullanıcıdan olumsuz tepki aldı.

Kullanıcılar, uygulamadaki değişikliklerin iptal edilmesini ve kayıtları kronolojik düzende izleme olanağının geri getirilmesini talep etti.
'@killianwoods' adlı kullanıcı, ‘Bu (güncelleme) kimin işine yarar? ifadeleriyle kızgınlığını dile getirdi.

"GÜNDEN GÜNE DAHA KÖTÜ BİR HAL ALIYOR"

'@swissdanishguy' adlı diğer bir kullanıcı, "Ekranımda bu sabah görüntülenen tüm yayınlar, en az 3 gün önce yapılmıştı. Elbette, hadi bir de ‘önerilen' işlevini ekleyelim. Sosyal ağlardaki algoritmalar günden güne daha kötü bir hal alıyor" sözleriyle tepki verdi.

'@viciousjazz' kullanıcısıysa, "Instagram'ımda tüm içeriğin kronolojik düzende olmasını istiyorum, ‘önerilen' herhangi bir kaydın olmasını istemiyorum. Çok can sıkıcı" ifadelerini kullandı.

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